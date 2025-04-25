Россияне ударили по 15 громадам Сумщины, ранили 5 гражданских

разрушение на Сумщине в результате российских ударов, иллюстративное фото: ОВА

В течение прошлого дня россияне совершили 112 обстрелов приграничья Сумской области, ранили 5 гражданских лиц.

Источник: ОВА Сумской области

Дословно: "Зафиксировано 192 взрыва. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Путивльская, Новослободская, Березовская, Глуховская, Шалыгинская, Есманьская, Хутор-Михайловская, Свесская, Середино-Будская громады".

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Детали: По Краснопольской громаде враг бил из минометов, FPV-дронами, КАБами, сбросил ВОГ с БпЛА – 34 взрыва. В результате удара ранения получили 3 гражданских лица, повреждены админздание, магазин и дом культуры.

В Шалыгинской громаде зафиксировали атаку FPV-дронами, обстрел из РСЗО – 7 взрывов. В результате обстрелов получили ранения 2 гражданских лица, повреждены легковой автомобиль, два частных жилых дома.

Середино-Будскую общину россияне атаковали FPV-дронами, сбрасывали ВОГ с БпЛА, осуществили гранатометный обстрел – 24 взрыва. В результате обстрела повреждены частный жилой дом и хозяйственные постройки.