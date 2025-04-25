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Стармер висловив сподівання на припинення вогню в Україні до літа – ЗМІ

Ольга Глущенко П'ятниця, 25 квітня 2025, 06:46
Стармер висловив сподівання на припинення вогню в Україні до літа – ЗМІ
Кір Стармер, фото Getty Images

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер висловив сподівання, що припинення вогню в Україні може бути оголошене до літа.

Джерело: Стармер в інтерв'ю The Telegraph

Пряма мова Стармера: "Ми перебуваємо на інтенсивній стадії переговорів.

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Зрештою, я завжди пам'ятаю про те, що саме Україна повинна вирішувати ці питання – не інші люди повинні вирішувати від імені України. Це має вирішувати Україна. І Росія має сісти за стіл переговорів щодо безумовного припинення вогню".

Деталі: Як зазначає видання, Стармер також висловив сподівання, що припинення вогню може бути оголошене до літа.

Він повторив заклик до гарантій безпеки США для британських та інших західних сил, які планують розмістити в Україні для спостереження за дотриманням миру.

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У публікації додають, що Стармер наполягає на тому, що Україна повинна мати право визначати умови будь-якої мирної угоди з Росією.

Стармер також відмовився підтримати плани США щодо визнання Криму російським, про які писали ЗМІ, і зажадав від Москви погодитися на "безумовне припинення вогню".

Пряма мова Стармера: "Це має бути припинення вогню на умовах, які можуть прийняти всі сторони, включаючи Україну, і це має бути тривале припинення вогню.

Чого я не хочу бачити, так це тимчасового припинення вогню, тому що я настільки переконаний, наскільки це можливо, що це просто залишить Росії можливість і засоби для того, щоб повернутися в майбутньому. Вони робили це раніше, і я не сумніваюся, що вони зроблять це знову".

Нагадаємо: Вранці 24 квітня Велика Британія оголосила про новий пакет з 150 санкцій проти Росії.

Велика Британіяросійсько-українська війнаперемир’я
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