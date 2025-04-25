Стармер выразил надежду на прекращение огня в Украине до лета – СМИ

Премьер-министр Британии Кир Стармер выразил надежду, что прекращение огня в Украине может быть объявлено до лета.

Источник: Стармер в интервью The Telegraph

Прямая речь Стармера: "Мы находимся на интенсивной стадии переговоров.

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В конце концов, я всегда помню о том, что именно Украина должна решать эти вопросы – не другие люди должны решать от имени Украины. Это должна решать Украина. И Россия должна сесть за стол переговоров по безусловному прекращению огня".

Детали: Как отмечает издание, Стармер также выразил надежду, что прекращение огня может быть объявлено до лета.

Он повторил призыв к гарантиям безопасности США для британских и других западных сил, которые планируют разместить в Украине для наблюдения за соблюдением мира.

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В публикации добавляют, что Стармер настаивает на том, что Украина должна иметь право определять условия любого мирного соглашения с Россией.

Стармер также отказался поддержать планы США по признанию Крыма российским, о которых писали СМИ, и потребовал от Москвы согласиться на "безусловное прекращение огня".

Прямая речь Стармера: "Это должно быть прекращение огня на условиях, которые могут принять все стороны, включая Украину, и это должно быть длительное прекращение огня.

Чего я не хочу видеть, так это временного прекращения огня, потому что я настолько убежден, насколько это возможно, что это просто оставит России возможность и средства для того, чтобы вернуться в будущем. Они делали это раньше, и я не сомневаюсь, что они сделают это снова".

Напомним: Утром 24 апреля Великобритания объявила о новом пакете из 150 санкций против России.