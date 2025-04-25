Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Стармер выразил надежду на прекращение огня в Украине до лета – СМИ

Ольга ГлущенкоПятница, 25 апреля 2025, 06:46
Стармер выразил надежду на прекращение огня в Украине до лета – СМИ
Кир Стармер, фото Getty Images

Премьер-министр Британии Кир Стармер выразил надежду, что прекращение огня в Украине может быть объявлено до лета.

Источник: Стармер в интервью The Telegraph

Прямая речь Стармера: "Мы находимся на интенсивной стадии переговоров.

Реклама:

В конце концов, я всегда помню о том, что именно Украина должна решать эти вопросы – не другие люди должны решать от имени Украины. Это должна решать Украина. И Россия должна сесть за стол переговоров по безусловному прекращению огня".

Детали: Как отмечает издание, Стармер также выразил надежду, что прекращение огня может быть объявлено до лета.

Он повторил призыв к гарантиям безопасности США для британских и других западных сил, которые планируют разместить в Украине для наблюдения за соблюдением мира.

РЕКЛАМА:

В публикации добавляют, что Стармер настаивает на том, что Украина должна иметь право определять условия любого мирного соглашения с Россией.

Стармер также отказался поддержать планы США по признанию Крыма российским, о которых писали СМИ, и потребовал от Москвы согласиться на "безусловное прекращение огня".

Прямая речь Стармера: "Это должно быть прекращение огня на условиях, которые могут принять все стороны, включая Украину, и это должно быть длительное прекращение огня.

Чего я не хочу видеть, так это временного прекращения огня, потому что я настолько убежден, насколько это возможно, что это просто оставит России возможность и средства для того, чтобы вернуться в будущем. Они делали это раньше, и я не сомневаюсь, что они сделают это снова".

Напомним: Утром 24 апреля Великобритания объявила о новом пакете из 150 санкций против России.

Великобританияроссийско-украинская войнаперемирие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
ФотоМагазин Трампа уже продает мерч к выборам 2028 года
Лавров заявил, что Россия готова к соглашению с США по Украине, но требуется доработка
фото, обновлено Россияне ударили по Павлограду: погибли 2 взрослых и ребенок, еще 10 человек ранены – ОВА
Зеленский: Спор в Белом доме в феврале не помог Украине и США
Трамп о мирных переговорах: У нас есть крайний срок
Экспертизы для идентификации тела Виктории Рощиной и причин ее смерти продолжаются
Все новости...
Зеленский после доклада Сырского: РФ во время массированного удара усилила штурмовые действия
Рубио: США показали "финишную прямую" для достижения мира
Россияне ударили по Павлограду: погибли 2 взрослых и ребенок, еще 10 человек ранены – ОВА
Поисковые работы на месте уничтоженного россиянами дома в Киеве завершили: погибли 12 человек
Последние новости
11:49
Части человеческой ДНК могут изменяться гораздо быстрее, чем считалось ранее – исследование
11:46
24 апреля в Киеве зафиксировали рекордную температуру воздуха для этой даты
11:41
Как экономика Ирана работает в условиях 40-летних санкций
11:31
В Великобритании создали первые прототипы новых боевых танков Challenger 3
11:30
РосСМИ пишут, что представитель Трампа Уиткофф прибыл в Москву
11:19
"Каждая жизнь важна": в ГСЧС показали животных, которых спасли из-под завалов в Киеве
11:19
Apple убегает из Китая: компания планирует собирать все iPhone для США в Индии
10:48
Союзники США обеспокоены "мирным планом" Трампа с территориальными уступками РФ – CNN
10:40
Польша может обратиться к ЕС за исключительными заимствованиями для оборонных расходов
10:35
ChatGPT получил бесплатную версию инструмента для исследований
Все новости...
Реклама:
Реклама: