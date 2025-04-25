Росіяни вдарили по Павлограду: загинули 2 дорослих і дитина, ще 14 людей поранені – ОВА

Пожежа у багатоповерхівці у місті Павлоград, яка виникла внаслідок російської атаки. Фото з Telegram Сергія Лисака

Уночі 25 квітня російські окупанти атакували безпілотниками Дніпропетровську область, в результаті чого спалахнули пожежі у низці населених пунктів, у Павлограді 3 людей загинули і 14 дістали поранення.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак, голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук та ДСНС в Telegram

Пряма мова очільника області: "Агресор знову масовано атакував область безпілотниками… Внаслідок атаки у Синельниківському та Самарівському районах виникли пожежі на території підприємств. Кілька займань і у Павлограді. Зокрема, у багатоповерхівці".

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Оновлено: Трохи пізніше Лисак повідомив, що у Павлограді, попередньо загинула жінка 76 років, ще 8 людей дістали поранення. Одна людина у важкому стані. Згодом голова ОВА додав, що кількість загиблих зросла до 3, серед них дитина. Лукашук уточнив, що загинула 15-річна дівчинка.

Фото з telegram Сергія ЛИсака

"Шестеро постраждалих госпіталізовані. Одна пацієнтка "важка", решта – у стані середньої тяжкості. Ще двом людям меддопомогу надали на місці. Серед них – 15-річна дівчина", – повідомив голова ОВА.

Об 11:26 стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 14, серед них 3 дітей. Окрім підлітків 15 та 17 років, постраждав 6-річний хлопчик.



За даними Лисака, 5 людей залишаються в лікарні, з них 3 у важкому стані, зокрема, 36-річна жінка.

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"У багатьох пацієнтів отруєння продуктами горіння. Також є черепно-мозкові травми, переломи, рвані рани. Всім надають необхідну меддопомогу", – повідомив Лисак.

Фото з telegram Сергія ЛИсака

За його словами, окрім п'ятиповерхівки, у місті пошкоджена інфраструктура, частково зруйноване приміщення соціального закладу. Також вигоріло декілька автівок. Всі пожежі загасили.

Фото з telegram Сергія ЛИсака

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук додав, що наразі у Павлограді є перебої з електропостачанням. Енергетики працюють над усуненням пошкоджень.

Фото з telegram Сергія ЛИсака

За даними ДСНС, внаслідок повторного ворожого удару отримав поранення рятувальник.

Лисак також повідомив, що загарбники гатили і по Нікопольському району. Застосовували FPV-дрони та РСЗВ "Град".

"Поцілили по самому Нікополю та Марганецькій громаді. Понівечене підприємство. Ніхто не постраждав", – заявив Лисак.

Він додав, що оборонці неба знищили над областю 11 російських БпЛА.