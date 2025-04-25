Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне ударили по Павлограду: погибли 2 взрослых и ребенок, еще 14 человек ранены – ОВА

Ирина БалачукПятница, 25 апреля 2025, 11:55
Россияне ударили по Павлограду: погибли 2 взрослых и ребенок, еще 14 человек ранены – ОВА
Пожар в многоэтажке в городе Павлоград, который возник в результате российской атаки. Фото из Telegram Сергея Лысака

Ночью 25 апреля российские оккупанты атаковали беспилотниками Днепропетровскую область, в результате чего вспыхнули пожары в ряде населенных пунктов, в Павлограде 3 человека погибли и 14 получили ранения.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак, глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук и ГСЧС в Telegram

Прямая речь главы области: "Агрессор снова массированно атаковал область беспилотниками... В результате атаки в Синельниковском и Самаровском районах возникли пожары на территории предприятий. Несколько возгораний и в Павлограде. В частности, в многоэтажке".

Реклама:

Обновлено: Чуть позже Лысак сообщил, что в Павлограде, предварительно погибла женщина 76 лет, еще 8 человек получили ранения. Один человек в тяжелом состоянии. Еще позже глава ОВА добавил, что количество погибших возросло до 3, среди них ребенок. Лукашук уточнил, что погибла 15-летняя девочка.

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

"Шестеро пострадавших госпитализированы. Одна пациентка "тяжелая", остальные – в состоянии средней тяжести. Еще двум людям медпомощь оказали на месте. Среди них – 15-летняя девушка", – сообщил глава ОВА.

В 11:26 стало известно, что количество пострадавших возросло до 14, среди них 3 детей. Кроме подростков 15 и 17 лет, пострадал 6-летний мальчик.

РЕКЛАМА:

По данным Лысака, 5 людей остаются в больнице, из них 3 в тяжелом состоянии, в частности, 36-летняя женщина.

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

"У многих пациентов отравление продуктами горения. Также есть черепно-мозговые травмы, переломы, рваные раны. Всем оказывают необходимую медпомощь", – сообщил Лысак. 

По его словам, кроме пятиэтажки, в городе повреждена инфраструктура, частично разрушено помещение социального учреждения. Также выгорело несколько автомобилей. Все пожары потушили.

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук добавил, что сейчас в Павлограде есть перебои с электроснабжением. Энергетики работают над устранением повреждений. 

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

По данным ГСЧС, в результате повторного вражеского удара получил ранения спасатель.

Лысак также сообщил, что захватчики били и по Никопольскому району. Применяли FPV-дроны и РСЗО "Град".

"Попали по самому Никополю и Марганецкой общине. Повреждено предприятие. Никто не пострадал", –заявил Лысак.

Он добавил, что защитники неба уничтожили над областью 11 российских БпЛА.

Днепропетровская областьбеспилотникижертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фото, обновлено Россияне ударили по Павлограду: погибли 2 взрослых и ребенок, еще 14 человек ранены – ОВА
ФотоМагазин Трампа уже продает мерч к выборам 2028 года
Лавров заявил, что Россия готова к соглашению с США по Украине, но требуется доработка
Зеленский: Спор в Белом доме в феврале не помог Украине и США
Трамп о мирных переговорах: У нас есть крайний срок
Экспертизы для идентификации тела Виктории Рощиной и причин ее смерти продолжаются
Все новости...
Рубио: США показали "финишную прямую" для достижения мира
Поисковые работы на месте уничтоженного россиянами дома в Киеве завершили: погибли 12 человек
Оккупанты сбросили авиабомбу на дом в Донецкой области – убили отца и сына
РосСМИ пишут, что представитель Трампа Уиткофф прибыл в Москву
Последние новости
12:43
Фон дер Ляйен планирует переговоры с Трампом на похоронах Папы Франциска
12:42
КолонкаВалерий Залужный рассказал, от чего зависит победа на поле боя
12:42
Доля работающих украинцев рекордно выросла за время большой войны - НБУ
12:36
Актеры создали петицию с требованием уволить директоров Молодого театра и Департамента культуры КГГА
12:34
фото, видео Под Москвой взорвалась машина: умер генерал Минобороны РФ – росСМИ
12:33
"Ситуация неустойчивая": МАГАТЭ сообщает, что на ЗАЭС была слышна стрельба
12:24
НАТО обнародовало отчет за 2024 год: упоминание о будущем членстве Украины в нем отсутствует
12:00
В Украине втрое выросло количество людей с игровой зависимостью
11:55
фото, обновлено Россияне ударили по Павлограду: погибли 2 взрослых и ребенок, еще 14 человек ранены – ОВА
11:49
Части человеческой ДНК могут изменяться гораздо быстрее, чем считалось ранее – исследование
Все новости...
Реклама:
Реклама: