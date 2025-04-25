Россияне ударили по Павлограду: погибли 2 взрослых и ребенок, еще 14 человек ранены – ОВА

Пожар в многоэтажке в городе Павлоград, который возник в результате российской атаки. Фото из Telegram Сергея Лысака

Ночью 25 апреля российские оккупанты атаковали беспилотниками Днепропетровскую область, в результате чего вспыхнули пожары в ряде населенных пунктов, в Павлограде 3 человека погибли и 14 получили ранения.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак, глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук и ГСЧС в Telegram

Прямая речь главы области: "Агрессор снова массированно атаковал область беспилотниками... В результате атаки в Синельниковском и Самаровском районах возникли пожары на территории предприятий. Несколько возгораний и в Павлограде. В частности, в многоэтажке".

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Обновлено: Чуть позже Лысак сообщил, что в Павлограде, предварительно погибла женщина 76 лет, еще 8 человек получили ранения. Один человек в тяжелом состоянии. Еще позже глава ОВА добавил, что количество погибших возросло до 3, среди них ребенок. Лукашук уточнил, что погибла 15-летняя девочка.

ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

"Шестеро пострадавших госпитализированы. Одна пациентка "тяжелая", остальные – в состоянии средней тяжести. Еще двум людям медпомощь оказали на месте. Среди них – 15-летняя девушка", – сообщил глава ОВА.

В 11:26 стало известно, что количество пострадавших возросло до 14, среди них 3 детей. Кроме подростков 15 и 17 лет, пострадал 6-летний мальчик.

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По данным Лысака, 5 людей остаются в больнице, из них 3 в тяжелом состоянии, в частности, 36-летняя женщина.

ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

"У многих пациентов отравление продуктами горения. Также есть черепно-мозговые травмы, переломы, рваные раны. Всем оказывают необходимую медпомощь", – сообщил Лысак.

По его словам, кроме пятиэтажки, в городе повреждена инфраструктура, частично разрушено помещение социального учреждения. Также выгорело несколько автомобилей. Все пожары потушили.

ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук добавил, что сейчас в Павлограде есть перебои с электроснабжением. Энергетики работают над устранением повреждений.

ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

По данным ГСЧС, в результате повторного вражеского удара получил ранения спасатель.

Лысак также сообщил, что захватчики били и по Никопольскому району. Применяли FPV-дроны и РСЗО "Град".

"Попали по самому Никополю и Марганецкой общине. Повреждено предприятие. Никто не пострадал", –заявил Лысак.

Он добавил, что защитники неба уничтожили над областью 11 российских БпЛА.