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ЗСУ за добу відмінусували ще понад тисячу окупантів

Ірина БалачукП'ятниця, 25 квітня 2025, 07:54
ЗСУ за добу відмінусували ще понад тисячу окупантів
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони за минулу добу знешкодили ще 1 170 російських окупантів та понад 400 одиниць озброєння та військової техніки загарбників.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 25.04.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 946 500 (+1 170) осіб,
  • танків – 10 703 (+9) од,
  • бойових броньованих машин – 22 315 (+3) од,
  • артилерійських систем – 26 895 (+72) од,
  • РСЗВ – 1 372 (+3) од,
  • засобів ППО – 1 144 (+3) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 33 779 (+119) од,
  • крилатих ракет – 3 196 (+48) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 45 906 (+151) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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