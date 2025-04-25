ЗСУ за добу відмінусували ще понад тисячу окупантів
П'ятниця, 25 квітня 2025, 07:54
Сили оборони за минулу добу знешкодили ще 1 170 російських окупантів та понад 400 одиниць озброєння та військової техніки загарбників.
Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 25.04.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 946 500 (+1 170) осіб,
- танків – 10 703 (+9) од,
- бойових броньованих машин – 22 315 (+3) од,
- артилерійських систем – 26 895 (+72) од,
- РСЗВ – 1 372 (+3) од,
- засобів ППО – 1 144 (+3) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 33 779 (+119) од,
- крилатих ракет – 3 196 (+48) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 45 906 (+151) од.
Дані уточнюються.