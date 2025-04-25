ВСУ за сутки отминусовали еще более тысячи оккупантов
Пятница, 25 апреля 2025, 07:54
Силы обороны за минувшие сутки обезвредили еще 1 170 российских оккупантов и более 400 единиц вооружения и военной техники захватчиков.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 25.04.25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 946 500 (+1 170) человек,
- танков – 10 703 (+9) ед,
- боевых бронированных машин – 22 315 (+3) ед,
- артиллерийских систем – 26 895 (+72) ед,
- РСЗО – 1 372 (+3) ед,
- средств ПВО – 1 144 (+3) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 33 779 (+119) ед,
- крылатых ракет – 3 196 (+48) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 45 906 (+151) ед.
Данные уточняются.