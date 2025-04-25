ВСУ за сутки отминусовали еще более тысячи оккупантов

Силы обороны за минувшие сутки обезвредили еще 1 170 российских оккупантов и более 400 единиц вооружения и военной техники захватчиков.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 25.04.25 ориентировочно составили:

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личного состава – около 946 500 (+1 170) человек,

танков – 10 703 (+9) ед,

боевых бронированных машин – 22 315 (+3) ед,

артиллерийских систем – 26 895 (+72) ед,

РСЗО – 1 372 (+3) ед,

средств ПВО – 1 144 (+3) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 33 779 (+119) ед,

крылатых ракет – 3 196 (+48) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 45 906 (+151) ед.

Данные уточняются.