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ВСУ за сутки отминусовали еще более тысячи оккупантов

Ирина БалачукПятница, 25 апреля 2025, 07:54
ВСУ за сутки отминусовали еще более тысячи оккупантов
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны за минувшие сутки обезвредили еще 1 170 российских оккупантов и более 400 единиц вооружения и военной техники захватчиков.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 25.04.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 946 500 (+1 170) человек,
  • танков – 10 703 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин – 22 315 (+3) ед,
  • артиллерийских систем – 26 895 (+72) ед,
  • РСЗО – 1 372 (+3) ед,
  • средств ПВО – 1 144 (+3) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 33 779 (+119) ед,
  • крылатых ракет – 3 196 (+48) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 45 906 (+151) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
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