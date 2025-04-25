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Лавров заявив, що Росія готова до угоди зі США щодо України, але треба доопрацювання

Христина Бондарєва, Степан ГафткоП'ятниця, 25 квітня 2025, 09:00
Лавров заявив, що Росія готова до угоди зі США щодо України, але треба доопрацювання
Фото: Russian Foreign Ministry в Facebook

Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва готова до домовленості з Вашингтоном щодо України, хоча деякі деталі, за його словами, ще потребують доопрацювання.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв'ю Лаврова CBS News

Пряма мова Лаврова: "Ми готові досягти угоди. Все ще є конкретні моменти, елементів цієї угоди, які потребують доопрацювання, і ми зайняті саме цим процесом".

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Деталі: Коментуючи "мирні переговори", Лавров заявив, що є "кілька ознак того, що ми (РФ та США – ред.) рухаємося в правильному напрямку".

"Президент США вважає, і я думаю, що він має рацію, що ми рухаємося в правильному напрямку", – сказав російський міністр.

Лавров також під час інтерв'ю назвав Трампа "ймовірно, єдиним лідером на Землі, який визнав необхідність усунення корінних причин цієї ситуації".

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Читайте також: Не тільки Крим, не тільки НАТО. Нерозкриті деталі "мирної угоди" між Україною, США і Росією.

Нагадаємо:

  • Раніше ЗМІ повідомили, що адміністрація Трампа передала Україні минулого тижня в Парижі односторінковий документ, який подали як "остаточну пропозицію" щодо мирного врегулювання. Серед іншого, США готові визнати контроль Росії над українським Кримом та послабити санкції проти Москви.
  • Газета Financial Times пише, що, на думку деяких європейських посадовців, пропозиції Трампа можуть підірвати трансатлантичну безпек і навіть зірвуть саміт НАТО наприкінці червня.

російсько-українська війнаСШАЛавровпереговори
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