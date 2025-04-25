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Лавров заявил, что Россия готова к соглашению с США по Украине, но требуется доработка

Кристина Бондарева, Степан ГафткоПятница, 25 апреля 2025, 09:00
Лавров заявил, что Россия готова к соглашению с США по Украине, но требуется доработка
Фото: Russian Foreign Ministry в Facebook

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова к заключению соглашения с Вашингтоном по Украине, однако, по его словам, некоторые детали все еще требуют доработки.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью Лаврова для CBS News

Прямая речь Лаврова: "Мы готовы достичь соглашения. Все еще есть конкретные моменты, элементы этого соглашения, которые требуют доработки, и мы как раз этим и занимаемся".

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Комментируя возможные "мирные переговоры", Лавров отметил, что есть "несколько признаков того, что мы (РФ и США – ред.) движемся в правильном направлении".

"Президент США считает, и я думаю, он прав, что мы движемся в верном направлении", – добавил министр.

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Также в интервью Лавров назвал Дональда Трампа "возможно, единственным лидером на Земле, который признал необходимость устранения коренных причин этой ситуации".

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Напомним:

  • Ранее СМИ сообщили, что администрация Трампа на прошлой неделе передала Украине в Париже одностраничный документ, представленный как "окончательное предложение" по мирному урегулированию. В числе прочего, США выразили готовность признать контроль России над украинским Крымом и ослабить санкции против Москвы.
  • Газета Financial Times пишет, что, по мнению некоторых европейских чиновников, предложения Трампа могут подорвать трансатлантическую безопасность и даже сорвать саммит НАТО в конце июня.

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