Окупанти скинули авіабомбу на будинок на Донеччині – убили батька і сина
П'ятниця, 25 квітня 2025, 09:50
Вранці 25 квітня російські загарбники завдали удару авіабомбою по житловому будинку у селищі Ярова на Донеччині, внаслідок чого загинули 2 людини.
Джерело: Донецька обласна прокуратура
Дослівно прокуратура: "О 05:10 ворожі війська завдали двох авіаційних ударів по селищу Ярова Лиманської громади. В результаті прямого влучання у житловий будинок за місцем мешкання отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям, 61-річний чоловік та його 88-річний батько".
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Деталі: З’ясувалося, що окупанти атакували населений пункт "ФАБ-250".
У селищі пошкоджено близько десяти житлових будинків, крамницю і господарчу споруду.