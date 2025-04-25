Окупанти скинули авіабомбу на будинок на Донеччині – убили батька і сина

Вранці 25 квітня російські загарбники завдали удару авіабомбою по житловому будинку у селищі Ярова на Донеччині, внаслідок чого загинули 2 людини.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Дослівно прокуратура: "О 05:10 ворожі війська завдали двох авіаційних ударів по селищу Ярова Лиманської громади. В результаті прямого влучання у житловий будинок за місцем мешкання отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям, 61-річний чоловік та його 88-річний батько".

Реклама:

Деталі: З’ясувалося, що окупанти атакували населений пункт "ФАБ-250".

Фото прокуратури

У селищі пошкоджено близько десяти житлових будинків, крамницю і господарчу споруду.

