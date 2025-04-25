Оккупанты сбросили авиабомбу на дом в Донецкой области – убили отца и сына
Пятница, 25 апреля 2025, 09:50
Утром 25 апреля российские захватчики нанесли удар авиабомбой по жилому дому в поселке Яровая в Донецкой области, в результате чего погибли 2 человека.
Источник: Донецкая областная прокуратура
Дословно прокуратура: "В 05:10 вражеские войска нанесли два авиационных удара по поселку Яровая Лиманской громады. В результате прямого попадания в жилой дом по месту жительства получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью, 61-летний мужчина и его 88-летний отец".
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Детали: Выяснилось, что оккупанты атаковали населенный пункт "ФАБ-250".
В поселке повреждены около десяти жилых домов, магазин и хозяйственная постройка.