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Оккупанты сбросили авиабомбу на дом в Донецкой области – убили отца и сына

Ирина БалачукПятница, 25 апреля 2025, 09:50
Оккупанты сбросили авиабомбу на дом в Донецкой области – убили отца и сына
ФОТО ПРОКУРАТУРЫ

Утром 25 апреля российские захватчики нанесли удар авиабомбой по жилому дому в поселке Яровая в Донецкой области, в результате чего погибли 2 человека.

Источник: Донецкая областная прокуратура 

Дословно прокуратура: "В 05:10 вражеские войска нанесли два авиационных удара по поселку Яровая Лиманской громады. В результате прямого попадания в жилой дом по месту жительства получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью, 61-летний мужчина и его 88-летний отец".

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Детали: Выяснилось, что оккупанты атаковали населенный пункт "ФАБ-250". 

 
ФОТО ПРОКУРАТУРЫ

В поселке повреждены около десяти жилых домов, магазин и хозяйственная постройка.

Донецкая областьвойнажертвы
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