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РосЗМІ пишуть, що представник Трампа Віткофф прибув до Москви

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцП'ятниця, 25 квітня 2025, 11:30
РосЗМІ пишуть, що представник Трампа Віткофф прибув до Москви
Ілюстративне фото: Getty Images

Спеціальний посланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф вранці 25 квітня прибув до російської столиці.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на російське агентство "Интерфакс"

Деталі: Агентству повідомили, що літак з Віткоффом, який вилетів з Маямі, приземлився в московському аеропорту "Внуково".

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Портал Axios з посиланням на поінформоване американське джерело повідомляв, що спецпосланець президента США може в п'ятницю провести зустріч з главою російської держави Володимиром Путіним.

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