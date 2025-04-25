РосЗМІ пишуть, що представник Трампа Віткофф прибув до Москви

Спеціальний посланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф вранці 25 квітня прибув до російської столиці.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на російське агентство "Интерфакс"

Деталі: Агентству повідомили, що літак з Віткоффом, який вилетів з Маямі, приземлився в московському аеропорту "Внуково".

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Портал Axios з посиланням на поінформоване американське джерело повідомляв, що спецпосланець президента США може в п'ятницю провести зустріч з главою російської держави Володимиром Путіним.

Нагадаємо:

У Кремлі пообіцяли проінформувати, чи відбудеться візит Віткоффа до Росії і його зустріч з Путіним.

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров заявив у четвер, що Кремль "готовий досягти угоди" зі США щодо України, хоча, за його словами, деякі елементи домовленості потрібно "доопрацювати".

Тим часом, колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон виступи з різкою критикою ідей президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні.

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