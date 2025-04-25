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РосСМИ пишут, что представитель Трампа Уиткофф прибыл в Москву

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцПятница, 25 апреля 2025, 11:30
РосСМИ пишут, что представитель Трампа Уиткофф прибыл в Москву
Иллюстративное фото: Getty Images

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф утром 25 апреля прибыл в российскую столицу.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на российское агентство "Интерфакс"

Детали: Агентству сообщили, что самолет с Виткоффом, вылетевший из Майами, приземлился в московском аэропорту "Внуково".

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Портал Axios со ссылкой на информированный американский источник сообщал, что спецпосланник президента США может в пятницу провести встречу с главой российского государства Владимиром Путиным.

Напомним:

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СШАРосcия
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