РосСМИ пишут, что представитель Трампа Уиткофф прибыл в Москву

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф утром 25 апреля прибыл в российскую столицу.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на российское агентство "Интерфакс"

Детали: Агентству сообщили, что самолет с Виткоффом, вылетевший из Майами, приземлился в московском аэропорту "Внуково".

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Портал Axios со ссылкой на информированный американский источник сообщал, что спецпосланник президента США может в пятницу провести встречу с главой российского государства Владимиром Путиным.

Напомним:

В Кремле пообещали проинформировать, состоится ли визит Виткоффа в Россию и его встреча с Путиным.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в четверг, что Кремль "готов достичь соглашения" с США по Украине, хотя, по его словам, некоторые элементы договоренности нужно "доработать".

Между тем, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с резкой критикой идей президента США Дональда Трампа о прекращении войны в Украине.

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