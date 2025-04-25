Під Москвою підірвали машину: помер генерал Міноборони РФ Москалик

Вранці 25 квітня в місті Балашиха, що межує з російською столицею Москвою, вибухнув автомобіль, унаслідок чого помер генерал-лейтенант Міноборони РФ.

Джерело: Telegram-канали Baza, пропагандистське агентство ТАСС, видання "Комерсант", "Медуза" і "Важные истории", Слідком РФ

Дослівно Слідком РФ: "За попередньою інформацією, внаслідок вибуху загинув заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. За наявними даними, вибух стався внаслідок спрацювання саморобного вибухового пристрою, начиненого вражаючими елементами".

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Деталі: Подія сталася близько 10:40. Припаркований у дворі житлового будинку №2 по вулиці Нестерова "Фольксваген Гольф" вибухнув, коли біля нього проходив російський військовий.

Причиною вибуху автомобіля в підмосковній Балашисі називають вибуховий пристрій. Від вибуху помер російський генерал Москалик. Відео "Известий" pic.twitter.com/eJhr6BYoP3 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 25, 2025

Повідомляється, що вибухом генерала відкинуло на кілька метрів.

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"Важные истории" зазначають, що управління, в якому працював Москалик, є головною ланкою в плануванні операцій в Україні.

Вранці 25 квітня в місті Балашиха, що межує з російською столицею Москвою, вибухнув автомобіль, унаслідок чого помер генерал Міноборони РФ Ярослав Москалик. Відео з Telegram-каналу Baza pic.twitter.com/p36QmJynUH — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 25, 2025

"Комерсант" пише, що могли загинути двоє людей – водій і пасажир, який виходив із машини.

Ярослав Москалик Фото з telegram "Важных историй"

Москалику було 59 років.

Фото з Telegram-каналу Baza

Слідчий комітет РФ за фактом убивства генерала відкрив кримінальну справу.

За даними Baza, у машині, яка вибухнула, була камера стеження – вибух пролунав, коли генерал Москалик вийшов із під'їзду.

Зазначається, що СВП зробили на основі ВОГів – пострілів для підствольного гранатомета.

Baza пише, що ВОГи були встановлені по всій машині, але найбільше їх було у лівій частині багажника. Розліт осколків під час вибуху становив близько 300 метрів.

фото з telegram-каналу MASH

Схожим чином у Москві у грудні 2024 року підірвали генерала Ігоря Кіріллова – тоді в машині, припаркованій біля під'їзду військового, також встановили камеру, щоб стежити за виходом генерала. СВП прикріпили до самоката – він вибухнув в момент, коли Кирилов вийшов із під'їзду.

За даними Telegram-каналу Mash, останнім власником Volkswagen, який вибухнув у Балашисі, був 40-річний уродженець українського міста Суми Гнат К.

Повідомляють, що російський паспорт і права він отримав у 2015 році в Карачаєво-Черкесії. "Фольксваген Гольф" 2000 року випуску він купив у лютому цього року.

Mash пише, що в районі 2014 року Гнат К. працював на "Азовсталі" в Маріуполі. Після скорочення виробництва регулярно приїжджав на підробіток до Росії. Цей чоловік нібито був зареєстрований у підмосковних Хімках, "фото в соцмережі не викладав 10 років, але періодично робив пости проти влади України".