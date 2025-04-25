Под Москвой подорвали машину: умер генерал Минобороны РФ Москалик

Утром 25 апреля в городе Балашиха, что граничит с российской столицей Москвой, взорвался автомобиль, в результате чего умер генерал-лейтенант Минобороны РФ.

Источник: Telegram-каналы Baza, пропагандистское агентство ТАСС, издания "Коммерсант", "Медуза" и "Важные истории", Следком РФ

Дословно Следком РФ: "По предварительной информации, в результате взрыва погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. По имеющимся данным, взрыв произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами".

Реклама:

Детали: Событие произошло около 10:40. Припаркованный во дворе жилого дома №2 по улице Нестерова "Фольксваген Гольф" взорвался, когда возле него проходил российский военный.

Причиною вибуху автомобіля в підмосковній Балашисі називають вибуховий пристрій. Від вибуху помер російський генерал Москалик. Відео "Известий" pic.twitter.com/eJhr6BYoP3 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 25, 2025

Сообщается, что взрывом генерала отбросило на несколько метров.

РЕКЛАМА:

"Важные истории" отмечают, что управление, в котором работал Москалик, является главным звеном в планировании операций в Украине.

Вранці 25 квітня в місті Балашиха, що межує з російською столицею Москвою, вибухнув автомобіль, унаслідок чого помер генерал Міноборони РФ Ярослав Москалик. Відео з Telegram-каналу Baza pic.twitter.com/p36QmJynUH — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 25, 2025

"Коммерсант" пишет, что могли погибнуть два человека – водитель и выходивший из машины пассажир.

Ярослав Москалик Фото Из telegram "Важных историй"

Москалику было 59 лет.

Фото из Telegram-канала Baza

Следственный комитет РФ по факту убийства генерала возбудил уголовное дело.

По данным Baza, во взорванном авто была установлена камера слежения – взрыв произошел, когда генерал Москалик вышел из подъезда.



Отмечается, что СВУ было сделано на основе ВОГов – выстрелов для подствольного гранатомета.

Baza пишет, что ВОГи были установлены по всей машине, но наибольшее их число было в левой части багажника. Разлет осколков при взрыве составил около 300 метров.

фото Из telegram-канала MASH

Похожим образом в Москве в декабре 2024 года подорвали генерала Игоря Кириллова – тогда в машине, припаркованной у подъезда военного, также была установлена камера, чтобы следить за выходом генерала. СВУ было прикреплено к самокату и взорвалось в момент, когда Кириллов вышел из подъезда.

По данным Telegram-канала Mash, последним владельцем взорвавшегося Volkswagen был 40-летний уроженец украинского города Сумы Игнат К.



Сообщается, что российский паспорт и права он получил в 2015 году в Карачаево-Черкесии. "Фольксваген Гольф" 2000 года выпуска он купил в феврале этого года.



Mash пишет, что в районе 2014 года Игнат К. работал на "Азовстали" в Мариуполе. После сокращения производства регулярно приезжал на подработку в Россию. Этот человек якобы был зарегистрирован в подмосковных Химках, "фото в соцсети не выкладывал 10 лет, но периодически делал посты против властей Украины".

