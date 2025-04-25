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Под Москвой подорвали машину: умер генерал Минобороны РФ Москалик

Ирина БалачукПятница, 25 апреля 2025, 12:34
Под Москвой подорвали машину: умер генерал Минобороны РФ Москалик
Фото из Telegram Коммерсант

Утром 25 апреля в городе Балашиха, что граничит с российской столицей Москвой, взорвался автомобиль, в результате чего умер генерал-лейтенант Минобороны РФ.

Источник: Telegram-каналы Baza, пропагандистское агентство ТАСС, издания "Коммерсант", "Медуза" и "Важные истории", Следком РФ

Дословно Следком РФ: "По предварительной информации, в результате взрыва погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. По имеющимся данным, взрыв произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами".

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Детали: Событие произошло около 10:40. Припаркованный во дворе жилого дома №2 по улице Нестерова "Фольксваген Гольф" взорвался, когда возле него проходил российский военный. 

Сообщается, что взрывом генерала отбросило на несколько метров.  

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"Важные истории" отмечают, что управление, в котором работал Москалик, является главным звеном в планировании операций в Украине.

"Коммерсант" пишет, что могли погибнуть два человека – водитель и выходивший из машины пассажир. 

 
Ярослав Москалик
Фото Из telegram "Важных историй"

Москалику было 59 лет. 

 
Фото из Telegram-канала Baza

Следственный комитет РФ по факту убийства генерала возбудил уголовное дело.

По данным Baza, во взорванном авто была установлена камера слежения – взрыв произошел, когда генерал Москалик вышел из подъезда.

Отмечается, что СВУ было сделано на основе ВОГов – выстрелов для подствольного гранатомета.

Baza пишет, что ВОГи были установлены по всей машине, но наибольшее их число было в левой части багажника. Разлет осколков при взрыве составил около 300 метров. 

 
фото Из telegram-канала MASH

Похожим образом в Москве в декабре 2024 года подорвали генерала Игоря Кириллова – тогда в машине, припаркованной у подъезда военного, также была установлена камера, чтобы следить за выходом генерала. СВУ было прикреплено к самокату и взорвалось в момент, когда Кириллов вышел из подъезда.

По данным Telegram-канала Mash, последним владельцем взорвавшегося Volkswagen был 40-летний уроженец украинского города Сумы Игнат К.

Сообщается, что российский паспорт и права он получил в 2015 году в Карачаево-Черкесии. "Фольксваген Гольф" 2000 года выпуска он купил в феврале этого года.

Mash пишет, что в районе 2014 года Игнат К. работал на "Азовстали" в Мариуполе. После сокращения производства регулярно приезжал на подработку в Россию. Этот человек якобы был зарегистрирован в подмосковных Химках, "фото в соцсети не выкладывал 10 лет, но периодически делал посты против властей Украины".
  

Росcиявзрыв
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