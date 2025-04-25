Князівські воїни влаштували "гарячий тур у пекло" штурмовикам РФ на квадроциклах
П'ятниця, 25 квітня 2025, 13:16
Сили оборони зупинили спробу прориву російських загарбників на квадроциклах на Куп'янському напрямку.
Джерело: оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця", відео 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого
Деталі: Зазначається, що противник з метою доставки своїх штурмових груп та прориву оборони українських підрозділів застосував мототехніку.
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По ворожих штурмових групах на квадроциклах було завдано вогневого ураження, внаслідок якого більшість особового складу і ворожої мототехніки знищено.