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Князівські воїни влаштували "гарячий тур у пекло" штурмовикам РФ на квадроциклах

Валентина РоманенкоП'ятниця, 25 квітня 2025, 13:16
Князівські воїни влаштували гарячий тур у пекло штурмовикам РФ на квадроциклах
скриншот

Сили оборони зупинили спробу прориву російських загарбників на квадроциклах на Куп'янському напрямку.

Джерело: оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця", відео 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого

Деталі: Зазначається, що противник з метою доставки своїх штурмових груп та прориву оборони українських підрозділів застосував мототехніку.

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По ворожих штурмових групах на квадроциклах було завдано вогневого ураження, внаслідок якого більшість особового складу і ворожої мототехніки знищено.

війнаЗбройні сили
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