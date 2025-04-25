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Княжеские воины провели "горящий тур в ад" штурмовикам РФ на квадроциклах

Валентина РоманенкоПятница, 25 апреля 2025, 13:16
Княжеские воины провели горящий тур в ад штурмовикам РФ на квадроциклах
скриншот

Силы обороны остановили попытку прорыва российских захватчиков на квадроциклах на Купянском направлении.

Источник: оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица", видео 14 отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого

Детали: Отмечается, что противник с целью доставки своих штурмовых групп и прорыва обороны украинских подразделений применил мототехнику.

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По вражеским штурмовым группам на квадроциклах было нанесено огневое поражение, в результате которого большинство личного состава и вражеской мототехники уничтожено.

войнаВооруженные силы
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