Княжеские воины провели "горящий тур в ад" штурмовикам РФ на квадроциклах
Пятница, 25 апреля 2025, 13:16
Силы обороны остановили попытку прорыва российских захватчиков на квадроциклах на Купянском направлении.
Источник: оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица", видео 14 отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого
Детали: Отмечается, что противник с целью доставки своих штурмовых групп и прорыва обороны украинских подразделений применил мототехнику.
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По вражеским штурмовым группам на квадроциклах было нанесено огневое поражение, в результате которого большинство личного состава и вражеской мототехники уничтожено.