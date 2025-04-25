У МЗС заявили, що Україна інформувала США про порушення Росією "енергетичного перемир’я"
Речник МЗС Георгій Тихий повідомив, що Україна офіційно передавала Сполученим Штатам перелік порушень "енергетичного перемир’я" з боку Росії, що діяв з 25 березня після переговорів російської та американської делегацій у столиці Саудівської Аравії.
Джерело: "Європейської правди" з посиланням на слова Тихого під час брифінгу 25 квітня
Деталі: Під час брифінгу представника МЗС запитали, чи передавала Україна США порушення Росією "енергетичного перемир’я".
"Ми передавали порушення Росією так званого енергетичного перемир'я. Ми передавали всім міжнародним організаціям, всім державам іноземним, зокрема і державним партнерам, і зокрема і Сполученим Штатам", – сказав він.
За словами Тихого, Україна офіційно передавала список порушень, а не лише через медіа.
"Ми вважаємо, що ці часткові перемир'я, припинення вогню, вони м'яко кажучи, проблематичні і саме тому потрібне повне, безумовне припинення вогню", – додав він.
Нагадаємо:
- 24 березня російська та американська делегації завершили переговори, які проходили в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді та стосувались завершення російського вторгнення в Україну.
- Як писала "ЄвроПравда", Україна узгодила зі Сполученими Штатами перелік енергетичних об’єктів, удари по яких Росія має припинити у рамках часткового припинення вогню – що розходилося з тим, на якому наполягає російська сторона.
Детально про деталі та проблеми "мирних переговорів" у Ер-Ріяді – у статті Два перемир’я на користь Росії.