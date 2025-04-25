Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У МЗС заявили, що Україна інформувала США про порушення Росією "енергетичного перемир’я"

Уляна Кричковська, Анастасія ПроцП'ятниця, 25 квітня 2025, 13:42
У МЗС заявили, що Україна інформувала США про порушення Росією енергетичного перемир’я
Тихий. Ілюстративне фото: Getty Images

Речник МЗС Георгій Тихий повідомив, що Україна офіційно передавала Сполученим Штатам перелік порушень "енергетичного перемир’я" з боку Росії, що діяв з 25 березня після переговорів російської та американської делегацій у столиці Саудівської Аравії.

Джерело: "Європейської правди" з посиланням на слова Тихого під час брифінгу 25 квітня

Деталі: Під час брифінгу представника МЗС запитали, чи передавала Україна США порушення Росією "енергетичного перемир’я". 

Реклама:

"Ми передавали порушення Росією так званого енергетичного перемир'я. Ми передавали всім міжнародним організаціям, всім державам іноземним, зокрема і державним партнерам, і зокрема і Сполученим Штатам", – сказав він.

За словами Тихого, Україна офіційно передавала список порушень, а не лише через медіа.

"Ми вважаємо, що ці часткові перемир'я, припинення вогню, вони м'яко кажучи, проблематичні і саме тому потрібне повне, безумовне припинення вогню", – додав він.

РЕКЛАМА:

Нагадаємо:

  • 24 березня російська та американська делегації завершили переговори, які проходили в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді та стосувались завершення російського вторгнення в Україну. 
  • Як писала "ЄвроПравда", Україна узгодила зі Сполученими Штатами перелік енергетичних об’єктів, удари по яких Росія має припинити у рамках часткового припинення вогню – що розходилося з тим, на якому наполягає російська сторона. 

Детально про деталі та проблеми "мирних переговорів" у Ер-Ріяді – у статті Два перемир’я на користь Росії.

МЗСросійсько-українська війнаенергетика
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Агенція Reuters опублікувала повний текст "мирного плану" Трампа
Справа на 17 мільярдів: Марина Порошенко через суд хоче поділити майно з Петром Порошенком
Кличко пояснив свої слова про відмову від територій як "тимчасового рішення"
мапаУ суботу в Україні подекуди дощі, а з неділі прогнозують заморозки
фото, оновленоРосіяни вдарили по Павлограду: загинули 2 дорослих і дитина, ще 14 людей поранені – ОВА
ФотоМагазин Трампа вже продає мерч до виборів-2028
Усі новини...
МЗС
Глави МЗС України та Франції провели розмову напередодні зустрічі зі США в Лондоні
МЗС: Росія понад 30 разів порушила "енергетичне перемир’я" з 25 березня
У низці міст 14 квітня оголосили День жалоби, за кордоном приспустять прапори
Останні новини
16:17
Міноборони показало бойового робота Droid TW зі штучним інтелектом
16:14
У молодих жінок зі США вперше зафіксували більше запоїв, ніж у чоловіків – дослідження
16:02
Агенція Reuters опублікувала повний текст "мирного плану" Трампа
15:53
Сліди зубів на кістках: у Британії вперше знайшли докази гладіаторських боїв із левами
15:50
Кузен Венса: Сцена між Зеленським і Трампом була "виставою для того, хто не був у кімнаті" – можливо, для Путіна
15:38
фотоЗатримали киянина, який обіцяв експрацівнику системи МВС "бронь і посаду в поліції"
15:32
Справа на 17 мільярдів: Марина Порошенко через суд хоче поділити майно з Петром Порошенком
15:29
Гробки, Провідна неділя, Проводи: коли відзначати у 2025 році і як вшановувати померлих
15:28
Нацбанк поліпшив прогноз зростання цін на пальне в 2025 році
15:22
Кличко пояснив свої слова про відмову від територій як "тимчасового рішення"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: