У МЗС заявили, що Україна інформувала США про порушення Росією "енергетичного перемир’я"

Речник МЗС Георгій Тихий повідомив, що Україна офіційно передавала Сполученим Штатам перелік порушень "енергетичного перемир’я" з боку Росії, що діяв з 25 березня після переговорів російської та американської делегацій у столиці Саудівської Аравії.

Джерело: "Європейської правди" з посиланням на слова Тихого під час брифінгу 25 квітня

Деталі: Під час брифінгу представника МЗС запитали, чи передавала Україна США порушення Росією "енергетичного перемир’я".

Реклама:

"Ми передавали порушення Росією так званого енергетичного перемир'я. Ми передавали всім міжнародним організаціям, всім державам іноземним, зокрема і державним партнерам, і зокрема і Сполученим Штатам", – сказав він.

За словами Тихого, Україна офіційно передавала список порушень, а не лише через медіа.

"Ми вважаємо, що ці часткові перемир'я, припинення вогню, вони м'яко кажучи, проблематичні і саме тому потрібне повне, безумовне припинення вогню", – додав він.

РЕКЛАМА:

Нагадаємо:

24 березня російська та американська делегації завершили переговори, які проходили в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді та стосувались завершення російського вторгнення в Україну.

Як писала "ЄвроПравда", Україна узгодила зі Сполученими Штатами перелік енергетичних об’єктів, удари по яких Росія має припинити у рамках часткового припинення вогню – що розходилося з тим, на якому наполягає російська сторона.

Детально про деталі та проблеми "мирних переговорів" у Ер-Ріяді – у статті Два перемир’я на користь Росії.