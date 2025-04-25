В МИД заявили, что Украина информировала США о нарушении Россией "энергетического перемирия"
Представитель МИД Георгий Тихий сообщил, что Украина официально передавала Соединенным Штатам перечень нарушений "энергетического перемирия" со стороны России, действовавшего с 25 марта после переговоров российской и американской делегаций в столице Саудовской Аравии.
Источник: "Европейской правды" со ссылкой на слова Тихого во время брифинга 25 апреля
Детали: Во время брифинга представителя МИД спросили, передавала ли Украина США нарушения Россией "энергетического перемирия".
"Мы передавали нарушения Россией так называемого энергетического перемирия. Мы передавали всем международным организациям, всем иностранным государствам, в том числе и государствам-партнерам, и в частности Соединенным Штатам", – сказал он.
По словам Тихого, Украина официально передавала список нарушений, а не только через СМИ.
"Мы считаем, что эти частичные перемирия, прекращение огня, они, мягко говоря, проблематичны, и именно поэтому необходимо полное, безусловное прекращение огня", – добавил он.
Напомним:
- 24 марта российская и американская делегации завершили переговоры, которые проходили в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде и касались завершения российского вторжения в Украину.
- Как писала "ЕвроПравда", Украина согласовала с Соединенными Штатами перечень энергетических объектов, удары по которым Россия должна прекратить в рамках частичного прекращения огня – что расходилось с тем, на чем настаивает российская сторона.
Подробно о деталях и проблемах "мирных переговоров" в Эр-Рияде – в статье Два перемирия в пользу России.