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В МИД заявили, что Украина информировала США о нарушении Россией "энергетического перемирия"

Уляна Кричковская, Анастасия ПроцПятница, 25 апреля 2025, 13:42
В МИД заявили, что Украина информировала США о нарушении Россией энергетического перемирия
Тихий. Иллюстративное фото: Getty Images

Представитель МИД Георгий Тихий сообщил, что Украина официально передавала Соединенным Штатам перечень нарушений "энергетического перемирия" со стороны России, действовавшего с 25 марта после переговоров российской и американской делегаций в столице Саудовской Аравии.

Источник: "Европейской правды" со ссылкой на слова Тихого во время брифинга 25 апреля

Детали: Во время брифинга представителя МИД спросили, передавала ли Украина США нарушения Россией "энергетического перемирия".

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"Мы передавали нарушения Россией так называемого энергетического перемирия. Мы передавали всем международным организациям, всем иностранным государствам, в том числе и государствам-партнерам, и в частности Соединенным Штатам", – сказал он.

По словам Тихого, Украина официально передавала список нарушений, а не только через СМИ.

"Мы считаем, что эти частичные перемирия, прекращение огня, они, мягко говоря, проблематичны, и именно поэтому необходимо полное, безусловное прекращение огня", – добавил он.

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Напомним:

  • 24 марта российская и американская делегации завершили переговоры, которые проходили в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде и касались завершения российского вторжения в Украину.
  • Как писала "ЕвроПравда", Украина согласовала с Соединенными Штатами перечень энергетических объектов, удары по которым Россия должна прекратить в рамках частичного прекращения огня – что расходилось с тем, на чем настаивает российская сторона.

Подробно о деталях и проблемах "мирных переговоров" в Эр-Рияде – в статье Два перемирия в пользу России.

МИДроссийско-украинская войнаэнергетика
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