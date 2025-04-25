МВС: Перші поховання неідентифікованих воїнів мають пройти на меморіальному кладовищі в травні

Планується, що в травні на військовому меморіальному кладовищі відбудуться перші поховання неідентифікованих українських військових.

Джерело: заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко в інтерв’ю виданню "Цензор.нет"

Деталі: Тимченко розповів, що тіла людей, які не вдається ідентифікувати, підлягають тимчасовому захороненню.

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"Загалом тимчасовому похованню підлягають ті тіла, у яких вдалося відібрати біологічний матеріал, вивести ДНК-профіль і помістити в базу, але немає збігу. До цього моменту вони зберігаються протягом року", – пояснює заступник Клименка.

Як розповів Тимченко, також були тимчасові поховання в Сумській, Дніпропетровській областях ще в 2022 році, коли рішення приймали обласні чи міські військові адміністрації, тому що тіл було багато.

Пряма мова: "Зараз планується, що у випадках, коли тіла не вдалося ідентифікувати, їх поховають на військовому меморіальному кладовищі з відповідними почестями. Поки що велика кількість тіл ще зберігається.

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Перші поховання бійців, яких не вдалося ідентифікувати, на військовому меморіальному кладовищі мають бути вже у травні".