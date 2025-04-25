МВД: Первые захоронения неидентифицированных воинов должны пройти на мемориальном кладбище в мае

Планируется, что в мае на военном мемориальном кладбище состоятся первые захоронения неидентифицированных украинских военных.

Источник: замминистра внутренних дел Леонид Тимченко в интервью изданию "Цензор.нет"

Детали: Тимченко рассказал, что тела людей, которые не удается идентифицировать, подлежат временному захоронению.

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"В целом временному захоронению подлежат те тела, у которых удалось отобрать биологический материал, вывести ДНК-профиль и поместить в базу, но нет совпадения. До этого момента они хранятся в течение года", – объясняет заместитель Клименко.

Как рассказал Тимченко, также были временные захоронения в Сумской, Днепропетровской областях еще в 2022 году, когда решение принимали областные или городские военные администрации, потому что тел было много.

Прямая речь: "Сейчас планируется, что в случаях, когда тела не удалось идентифицировать, их похоронят на военном мемориальном кладбище с соответствующими почестями. Пока большое количество тел еще сохраняется.

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Первые захоронения бойцов, которых не удалось идентифицировать, на военном мемориальном кладбище должны быть уже в мае".