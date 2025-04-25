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Кличко пояснив свої слова про відмову від територій як "тимчасового рішення"

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 25 квітня 2025, 15:22
Кличко пояснив свої слова про відмову від територій як тимчасового рішення
Віталій Кличко, фото: Facebook

Київський міський голова Віталій Кличко пояснив свої слова в інтерв′ю британському мовнику ВВС, у якому він сказав, що Україна, за одним зі сценарієм, могла би тимчасово відмовитись від територій заради миру.

Джерело: Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "Мабуть, треба внести ясність. У своєму інтервʼю журналістам BBC я говорив про те, що Україну можуть примушувати до територіальних поступок в обмін на припинення війни.

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На превеликий жаль, як ми бачимо, такий сценарій є цілком можливим. І про нього сьогодні говорять  багато світових політиків та медіа. Тому озвучивши це, я не відкрив Америку".

Деталі: За словами Кличка, в інтервʼю він підкреслив, що "український народ ніколи не прийме окупацію своєї країни Росією".

"Ми розуміємо, що сценарій територіальних поступок суперечить нашим національним інтересам і проти його реалізації треба боротися до останнього. Це вимагатиме надзусиль і від нас, і від наших європейських партнерів", - написав він.

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Що було раніше: Перед цим Кличко в інтерв′ю ВВС, зокрема, заявив: "Один зі сценаріїв - це відмовитися від територій. Це несправедливо. Але для миру, тимчасового миру, це може бути тимчасовим рішенням".

Він при цьому додав, що український народ "ніколи не прийме окупацію" України Росією.

За його словами, президент Володимир Зеленський може бути змушений прийняти "болісне рішення" для досягнення миру. На запитання, чи обговорював Зеленський з ним якісь деталі можливого врегулювання, Кличко відповів прямо: "Ні". "Президент Зеленський (це) робить сам. Це не моя функція", - додав він.

Віталій Кличкоросійсько-українська війна
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