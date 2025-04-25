Кличко объяснил свои слова об отказе от территорий как "временного решения"

Киевский городской голова Виталий Кличко объяснил свои слова в интервью британскому вещателю ВВС, в котором он сказал, что Украина, по одному из сценариев, могла бы временно отказаться от территорий ради мира.

Источник: Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "Пожалуй, надо внести ясность. В своем интервью журналистам BBC я говорил о том, что Украину могут принуждать к территориальным уступкам в обмен на прекращение войны.

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К большому сожалению, как мы видим, такой сценарий вполне возможен. И о нем сегодня говорят многие мировые политики и медиа. Поэтому озвучив это, я не открыл Америку".

Детали: По словам Кличко, в интервью он подчеркнул, что "украинский народ никогда не примет оккупацию своей страны Россией".

"Мы понимаем, что сценарий территориальных уступок противоречит нашим национальным интересам и против его реализации надо бороться до последнего. Это потребует сверхусилий и от нас, и от наших европейских партнеров", - написал он.

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Что предшествовало: Перед этим Кличко в интервью ВВС, в частности, заявил: "Один из сценариев - это отказаться от территорий. Это несправедливо. Но для мира, временного мира, это может быть временным решением".

Он при этом добавил, что украинский народ "никогда не примет оккупацию" Украины Россией.

По его словам, президент Владимир Зеленский может быть вынужден принять "болезненное решение" для достижения мира. На вопрос, обсуждал ли Зеленский с ним какие-то детали возможного урегулирования, Кличко ответил прямо: "Нет". "Президент Зеленский (это) делает сам. Это не моя функция", - добавил он.