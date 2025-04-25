Агенція Reuters опублікувала повний текст "мирного плану" Трампа

Агентство Reuters опублікувало повний текст пропозиції щодо припинення російсько-української війни, яку посланець президента США Стів Віткофф представив європейським посадовцям 17 квітня у Парижі, і в якій міститься визнання США контролю Росії над низкою українських окупованих територій.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Сполучені Штати презентували європейським посадовцям проєкт угоди для припинення війни Росії в Україні. Документ містить чіткі умови, які, як вказано, є "остаточною пропозицією" Вашингтона для обох сторін.

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Згідно з текстом, США пропонують постійне перемир'я між Росією та Україною з моментальним початком переговорів щодо технічної реалізації цього. Україна отримає гарантії безпеки, а також право на вступ до Європейського Союзу, але не до НАТО.

Важливою частиною угоди є "де-юре" визнання США російського контролю над Кримом, а також "де-факто" Луганської області (у документі загадано як "Луганськ") і частинами Запорізької, Донецької та Херсонської областей.

За планом США, Україна відновлює контроль над окупованими частинами Харківської області, а також над Запорізькою атомною електростанцією та Каховською греблею. Крім того, Україна отримує контроль над Кінбурнською косою та безперешкодний доступ до Дніпра.

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Що стосується економіки, то за планом, який представив Віткофф, США та Україна укладуть угоду про економічне співробітництво, а також відновлення фінансової допомоги для повного відновлення України.

Крім того, санкції проти Росії, що були введені після початку війни у 2014 році, мають бути зняті. Також окремо зазначається про "економічне співробітництво США та Росії в енергетичному та інших промислових секторах".

Передісторія:

ЗМІ повідомили, що адміністрація Трампа передала Україні в Парижі односторінковий документ, який подали як "остаточну пропозицію" щодо мирного врегулювання. Серед іншого, США готові визнати контроль Росії над українським Кримом та послабити санкції проти Москви.

Президент Володимир Зеленський 24 квітня заявив, що США запропонували свою стратегію щодо територій України під час перемовин у Лондоні, однак, за його словами, після пропозиції Сполучених Штатів "з'явився інший папір".

За словами президента, він був укладений після того, як українська делегація, європейська команда і представники Сполучених Штатів "поговорили" у Лондоні.

The Telegraph опублікувало деталі нового переговорного документа щодо завершення війни – Україна в рамках мирних сподівається позбавити Росію офіційного міжнародного визнання суверенітету над Кримом та іншими окупованими територіями.

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