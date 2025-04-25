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Агенція Reuters опублікувала повний текст "мирного плану" Трампа

Уляна Кричковська, Валентина РоманенкоП'ятниця, 25 квітня 2025, 16:02
Агенція Reuters опублікувала повний текст мирного плану Трампа
Дональд Трамп. фото Getty Images

Агентство Reuters опублікувало повний текст пропозиції щодо припинення російсько-української війни, яку посланець президента США Стів Віткофф представив європейським посадовцям 17 квітня у Парижі, і в якій міститься визнання США контролю Росії над низкою українських окупованих територій.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Сполучені Штати презентували європейським посадовцям проєкт угоди для припинення війни Росії в Україні. Документ містить чіткі умови, які, як вказано, є "остаточною пропозицією" Вашингтона для обох сторін.

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Згідно з текстом, США пропонують постійне перемир'я між Росією та Україною з моментальним початком переговорів щодо технічної реалізації цього. Україна отримає гарантії безпеки, а також право на вступ до Європейського Союзу, але не до НАТО.

Важливою частиною угоди є "де-юре" визнання США російського контролю над Кримом, а також "де-факто" Луганської області (у документі загадано як "Луганськ") і частинами Запорізької, Донецької та Херсонської областей.

За планом США, Україна відновлює контроль над окупованими частинами Харківської області, а також над Запорізькою атомною електростанцією та Каховською греблею. Крім того, Україна отримує контроль над Кінбурнською косою та безперешкодний доступ до Дніпра.

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Що стосується економіки, то за планом, який представив Віткофф, США та Україна укладуть угоду про економічне співробітництво, а також відновлення фінансової допомоги для повного відновлення України.

Крім того, санкції проти Росії, що були введені після початку війни у 2014 році, мають бути зняті. Також окремо зазначається про "економічне співробітництво США та Росії в енергетичному та інших промислових секторах".

Передісторія:

  • ЗМІ повідомили, що адміністрація Трампа передала Україні в Парижі односторінковий документ, який подали як "остаточну пропозицію" щодо мирного врегулювання. Серед іншого, США готові визнати контроль Росії над українським Кримом та послабити санкції проти Москви.
  • Президент Володимир Зеленський 24 квітня заявив, що США запропонували свою стратегію щодо територій України під час перемовин у Лондоні, однак, за його словами, після пропозиції Сполучених Штатів "з'явився інший папір".
  • За словами президента, він був укладений після того, як українська делегація, європейська команда і представники Сполучених Штатів "поговорили" у Лондоні.
  • The Telegraph опублікувало деталі нового переговорного документа щодо завершення війни – Україна в рамках мирних сподівається позбавити Росію офіційного міжнародного визнання суверенітету над Кримом та іншими окупованими територіями.

Читайте також: Не тільки Крим, не тільки НАТО. Нерозкриті деталі "мирної угоди" між Україною, США і Росією

переговориСШАвійнаРосія
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