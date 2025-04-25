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Агентство Reuters опубликовало полный текст "мирного плана" Трампа

Уляна Кричковская, Валентина РоманенкоПятница, 25 апреля 2025, 16:02
Агентство Reuters опубликовало полный текст мирного плана Трампа
Дональд Трамп. фото Getty Images

Агентство Reuters опубликовало полный текст предложения о прекращении российско-украинской войны, которое посланник президента США Стив Уиткофф представил европейским чиновникам 17 апреля в Париже, и в котором содержится признание США контроля России над рядом украинских оккупированных территорий.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Соединенные Штаты представили европейским чиновникам проект соглашения для прекращения войны России в Украине. Документ содержит четкие условия, которые, как указано, являются "окончательным предложением" Вашингтона для обеих сторон.

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Согласно тексту, США предлагают постоянное перемирие между Россией и Украиной с моментальным началом переговоров по технической реализации этого. Украина получит гарантии безопасности, а также право на вступление в Европейский Союз, но не в НАТО.

Важной частью соглашения является "де-юре" признание США российского контроля над Крымом, а также "де-факто" Луганской области (в документе указано как "Луганск") и частями Запорожской, Донецкой и Херсонской областей.

По плану США, Украина восстанавливает контроль над оккупированными частями Харьковской области, а также над Запорожской атомной электростанцией и Каховской плотиной. Кроме того, Украина получает контроль над Кинбурнской косой и беспрепятственный доступ к Днепру.

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Что касается экономики, то по плану, который представил Уиткофф, США и Украина заключат соглашение об экономическом сотрудничестве, а также возобновлении финансовой помощи для полного восстановления Украины.

Кроме того, санкции против России, которые были введены после начала войны в 2014 году, должны быть сняты. Также отдельно отмечается об "экономическом сотрудничестве США и России в энергетическом и других промышленных секторах".

Предыстория:

  • СМИ сообщили, что администрация Трампа передала Украине в Париже одностраничный документ, который подали как "окончательное предложение" по мирному урегулированию. Среди прочего, США готовы признать контроль России над украинским Крымом и ослабить санкции против Москвы.
  • Президент Владимир Зеленский 24 апреля заявил, что США предложили свою стратегию по территориям Украины во время переговоров в Лондоне, однако, по его словам, после предложения Соединенных Штатов "появилась другая бумага".
  • По словам президента, она появилась после того, как украинская делегация, европейская команда и представители Соединенных Штатов "поговорили" в Лондоне.
  • The Telegraph опубликовало детали нового переговорного документа по завершению войны - Украина в рамках мирных надеется лишить Россию официального международного признания суверенитета над Крымом и другими оккупированными территориями.

Читайте также: Не только Крым, не только НАТО. Нераскрытые детали "мирного соглашения" между Украиной, США и Россией

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