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Кузен Венса: Сцена між Зеленським і Трампом була "виставою для того, хто не був у кімнаті" – можливо, для Путіна

Уляна Кричковська, Анастасія ПроцП'ятниця, 25 квітня 2025, 15:50
Кузен Венса: Сцена між Зеленським і Трампом була виставою для того, хто не був у кімнаті – можливо, для Путіна
Ілюстративне фото: Getty Images

Двоюрідний брат віцепрезидента США Джей Ді Венса, Нейт Венс, вважає, що зауваження щодо зовнішнього вигляду президента України Володимира Зеленського під час його зустрічі з Дональдом Трампом у Білому домі взимку було "виставою, спрямованою на когось, хто не був у кімнаті". За його словами, це "можливо, був Путін".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю Нейта Венса Süddeutsche Zeitung Magazin

Деталі: Нейту Венсу нагадали про те, що під час візиту до Овального кабінету наприкінці лютого Зеленського розкритикували перед камерами за те, що він був без костюма та звернули увагу на фото, де він разом із Джей Ді Венсом у звичайному одязі.

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Відтак його запитали, чи це був акт солідарності із Зеленським, на що двоюрідний брат американського віцепрезидента відповів, що це не було навмисно.

 
Фото: Süddeutsche Zeitung Magazin

"Я запитав у Джей Ді: "Гей, я не хочу звучати цинічно, але я не маю костюма. Це проблема?" Він відповів: "Не хвилюйся, просто заходь. У нас постійно бувають відвідувачі", – поділився він.

За словами кузена американського віцепрезидента, Джей Ді Венс знає, чому Зеленський не носить костюм. 

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"Ми про це говорили, він не дурний. І він не сприйняв це як неповагу. Це одна з причин, чому я вважаю, що вся вистава із Зеленським в Овальному кабінеті була спрямована на когось, хто не був у кімнаті", – зазначив він.

На уточнююче питання, чи могла ця "вистава" бути спрямованою на очільника Кремля Володимира Путіна, Нейт Венс відповів: "можливо" 

Зеленський не носить костюм від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні. Якось президент Польщі Анджей Дуда побажав, аби Зеленський приїхав на один із самітів "у костюмі", що символізувало би завершення війни в Україні.

В Овальному кабінеті в лютому один з репортерів запитав Зеленського, чому він не одягнув костюм на зустріч в офісі "найвищого рівня" Сполучених Штатів.

"Чому ви не носите костюм? У вас є костюм?" – запитав журналіст.

"У вас якісь проблеми?" – сказав у відповідь Зеленський.

"Багато американців мають проблеми з тими, хто не поважає дрес-код Овального кабінету", – відповів журналіст.

Після цього Зеленський заявив, що одягне костюм після того, як закінчиться російсько-українська війна.

ЗМІ повідомляли, що одним з факторів, який роздратував Трампа на його зустрічі з Зеленським, стало те, що президент України прибув на зустріч не в костюмі.

СШАЗеленськийТрамп
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