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Кузен Венса: Сцена между Зеленским и Трампом была "спектаклем для того, кто не был в комнате" – возможно, для Путина

Уляна Кричковская, Анастасия ПроцПятница, 25 апреля 2025, 15:50
Кузен Венса: Сцена между Зеленским и Трампом была спектаклем для того, кто не был в комнате – возможно, для Путина
Иллюстративное фото: Getty Images

Двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Вэнса, Нейт Вэнс, считает, что замечание относительно внешнего вида президента Украины Владимира Зеленского во время его встречи с Дональдом Трампом в Белом доме зимой было "спектаклем, направленным на кого-то, кто не был в комнате". По его словам, это "возможно, был Путин".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью Нейта Вэнса Süddeutsche Zeitung Magazin

Детали: Нейту Венсу напомнили о том, что во время визита в Овальный кабинет в конце февраля Зеленского раскритиковали перед камерами за то, что он был без костюма, и обратили внимание на фото, где он вместе с Джей Ди Венсом в обычной одежде.

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Затем его спросили, был ли это акт солидарности с Зеленским, на что двоюродный брат американского вице-президента ответил, что это не было намеренно.

 
Фото: Süddeutsche Zeitung Magazin

"Я спросил у Джей Ди: "Эй, я не хочу звучать цинично, но у меня нет костюма. Это проблема?" Он ответил: "Не волнуйся, просто заходи. У нас постоянно бывают посетители", – поделился он.

По словам кузена американского вицепрезидента, Джей Ди Венс знает, почему Зеленский не носит костюм.

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"Мы об этом говорили, он не дурак. И он не воспринял это как неуважение. Это одна из причин, почему я считаю, что все представление с Зеленским в Овальном кабинете было направлено на кого-то, кто не был в комнате", – отметил он.

На уточняющий вопрос, могло ли это "представление" быть направлено на главу Кремля Владимира Путина, Нейт Венс ответил: "возможно".

Зеленский не носит костюм с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Как-то президент Польши Анджей Дуда пожелал, чтобы Зеленский приехал на один из саммитов "в костюме", что символизировало бы завершение войны в Украине.

В Овальном кабинете в феврале один из репортеров спросил Зеленского, почему он не надел костюм на встречу в офисе "высшего уровня" Соединенных Штатов.

"Почему вы не носите костюм? У вас есть костюм?" – спросил журналист.

"У вас какие-то проблемы?" – ответил Зеленский.

"Многие американцы имеют проблемы с теми, кто не уважает дресс-код Овального кабинета", – ответил журналист.

После этого Зеленский заявил, что наденет костюм после того, как закончится российско-украинская война.

СМИ сообщали, что одним из факторов, который раздражил Трампа на его встрече с Зеленским, стало то, что президент Украины прибыл на встречу не в костюме.

СШАЗеленскийТрамп
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