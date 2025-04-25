Трамп спростував свої слова про "крайній термін" для мирних переговорів

Американський президент Дональд Трамп спростував свої ж власі слова про те, що в нього є крайній термін для участі США у "мирному врегулюванні" війни між Україною та Росією.

Джерело: заява Трампа перед журналістами неподалік Білого дому 25 квітня, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Трамп заявив, що його посланник Стів Віткофф зустрічається з ватажком Кремля Владіміром Путіним, і висловив сподівання, що в майбутньому "ми укладемо багато вигідних угод".

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"Ми будемо намагатися припинити війну, щоб врятувати 5 тисяч людей кожного тижня (які гинуть. – Ред.)… Для мене буде великою честю, якщо я зможу це зробити. Я думаю, що ми вже досить близько", – додав він.

На уточнення про те, яким у президента США є крайній термін досягнення цієї мети, він відповів, що "крайнього терміну немає".

"Я просто хочу зробити це якомога швидше", – сказав Трамп.

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Буквально напередодні в Білому домі американський президент сказав, що в нього є "власний крайній термін", до якого потрібно досягти "миру" між Україною та Росією.

"І після цього наше ставлення (до "мирного врегулювання". – Ред.) буде зовсім іншим, але я думаю, що у нас є дуже хороші шанси це зробити (досягти "миру". – Ред.)", – підсумував Трамп.

Також він казав, що воліє відповісти на питання про можливі санкції проти Росії "за тиждень".