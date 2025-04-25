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Трамп опроверг свои слова о "крайнем сроке" для мирных переговоров

Олег Павлюк, Евгений КизиловПятница, 25 апреля 2025, 17:50
Трамп опроверг свои слова о крайнем сроке для мирных переговоров
фото: Getty Images

Американский президент Дональд Трамп опроверг свои же собственные слова о том, что у него есть крайний срок для участия США в "мирном урегулировании" войны между Украиной и Россией.

Источник: заявление Трампа перед журналистами недалеко от Белого дома 25 апреля, сообщает "Европейская правда"

Детали: Трамп заявил, что его посланник Стив Уиткофф встречается с главой Кремля Владимиром Путиным, и выразил надежду, что в будущем "мы заключим много выгодных соглашений".

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"Мы будем пытаться прекратить войну, чтобы спасти 5 тысяч человек каждую неделю (которые гибнут. – Ред.)... Для меня будет большой честью, если я смогу это сделать. Я думаю, что мы уже достаточно близки", – добавил он.

На уточнение о том, какой у президента США крайний срок достижения этой цели, он ответил, что „крайнего срока нет".

"Я просто хочу сделать это как можно быстрее", – сказал Трамп.

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Буквально накануне в Белом доме американский президент сказал, что у него есть „собственный крайний срок", к которому нужно достичь „мира" между Украиной и Россией.

"И после этого наше отношение (к "мирному урегулированию". – Ред.) будет совсем другим, но я думаю, что у нас есть очень хорошие шансы это сделать (достичь "мира". – Ред.)", – подытожил Трамп.

Также он сказал, что предпочитает ответить на вопрос о возможных санкциях против России "через неделю".

ТрампмирпереговорыСША
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