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Україна відповіла на мирний план Трампа

Олег Павлюк, Євген КізіловП'ятниця, 25 квітня 2025, 19:45
Україна відповіла на мирний план Трампа
фото: Getty Images

Українська делегація передала американській в Лондоні відповідь на мирні пропозиції адміністрації Трампа, зокрема щодо гарантій безпеки.

Джерело: президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами в Києві 25 квітня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна"

Деталі: За його словами, Україна разом із європейськими партнерами під час робочої зустрічі у Лондоні 23 квітня запропонувала "наше бачення на ті пропозиції, які відкрили США".

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За його словами, пропозиції торкаються питання гарантій безпеки, зокрема альтернативи членству України в НАТО.

"Там є абсолютно конструктивні пропозиції, як я сказав, і контингент, і формат п'ятої поправки (стаття 5 Договору про НАТО про колективну оборону. – Ред.). Не самої п'ятої поправки, а саме тих сил і такого захисту, яку передбачає в країнах НАТО п'ята поправка", – пояснив президент.

Він додав, що Україна тепер чекає на реакцію американської сторони.

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Володимир Зеленський напередодні підтвердив існування альтернативних до США "мирних пропозицій", укладених після зустрічі у Лондоні.

The Telegraph опублікувало деталі нового переговорного документа щодо завершення війни – Україна в рамках мирних сподівається позбавити Росію офіційного міжнародного визнання суверенітету над Кримом та іншими окупованими територіями.

Читайте також: Не тільки Крим, не тільки НАТО. Нерозкриті деталі "мирної угоди" між Україною, США і Росією.

СШАТрампЗеленськиймир
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