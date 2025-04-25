Україна відповіла на мирний план Трампа

Українська делегація передала американській в Лондоні відповідь на мирні пропозиції адміністрації Трампа, зокрема щодо гарантій безпеки.

Джерело: президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами в Києві 25 квітня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна"

Деталі: За його словами, Україна разом із європейськими партнерами під час робочої зустрічі у Лондоні 23 квітня запропонувала "наше бачення на ті пропозиції, які відкрили США".

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За його словами, пропозиції торкаються питання гарантій безпеки, зокрема альтернативи членству України в НАТО.

"Там є абсолютно конструктивні пропозиції, як я сказав, і контингент, і формат п'ятої поправки (стаття 5 Договору про НАТО про колективну оборону. – Ред.). Не самої п'ятої поправки, а саме тих сил і такого захисту, яку передбачає в країнах НАТО п'ята поправка", – пояснив президент.

Він додав, що Україна тепер чекає на реакцію американської сторони.

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Володимир Зеленський напередодні підтвердив існування альтернативних до США "мирних пропозицій", укладених після зустрічі у Лондоні.

The Telegraph опублікувало деталі нового переговорного документа щодо завершення війни – Україна в рамках мирних сподівається позбавити Росію офіційного міжнародного визнання суверенітету над Кримом та іншими окупованими територіями.

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