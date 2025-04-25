Украина ответила на мирный план Трампа

Украинская делегация передала американской в Лондоне ответ на мирные предложения администрации Трампа, в частности относительно гарантий безопасности.

Источник: президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами в Киеве 25 апреля, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина"

Детали: По его словам, Украина вместе с европейскими партнерами во время рабочей встречи в Лондоне 23 апреля предложила "наше видение тех предложений, которые открыли США".

Реклама:

По его словам, предложения касаются вопроса гарантий безопасности, в частности альтернативы членству Украины в НАТО.

"Там есть абсолютно конструктивные предложения, как я сказал, и контингент, и формат пятой поправки (статья 5 Договора о НАТО о коллективной обороне. – Ред.). Не самой пятой поправки, а именно тех сил и такой защиты, которую предусматривает в странах НАТО пятая поправка", – пояснил президент.

Он добавил, что Украина теперь ждет реакции американской стороны.

РЕКЛАМА:

Владимир Зеленский накануне подтвердил существование альтернативных США "мирных предложений", заключенных после встречи в Лондоне.

The Telegraph опубликовало детали нового переговорного документа о завершении войны – Украина в рамках мирных надеется лишить Россию официального международного признания суверенитета над Крымом и другими оккупированными территориями.

Читайте также: Не только Крым, не только НАТО. Нераскрытые детали "мирного соглашения" между Украиной, США и Россией.