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Посол РФ у Німеччині прийшов без запрошення на захід, присвячений Другій світовій: його освистали

Ірина Кутєлєва, Євген КізіловП'ятниця, 25 квітня 2025, 20:39
Посол РФ у Німеччині прийшов без запрошення на захід, присвячений Другій світовій: його освистали
Фото: посольство Росії в Німеччині

Посол Росії в Німеччині Сергєй Нечаєв знову прийшов без запрошення на пам'ятні заходи – цього разу російський дипломат з’явився на урочистостях в місті Торгау з нагоди 80-річчя від дня знаменитого рукостискання американських і радянських солдатів на річці Ельбі 25 квітня 1945 року.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Деталі: Нечаєв в оточенні журналістів і городян сказав, що "ми повинні згадати полеглих солдатів, тому цей день дуже важливий для нас".

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Незадовго до цього посол України Олексій Макєєв закликав не допустити росіянина на захід.

На запитання, що він думає про те, що йому не раді, Нечаєв сказав: "Я цього не відчуваю, мені комфортно".

Посол поспілкувався з деякими з присутніх, його лацкан прикрашала чорно-помаранчева стрічка, яку росіяни вважають символом Другої світової війни.

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Фото: посольство Росії в Німеччині

Прем'єр-міністр Саксонії Міхаель Кречмер звернувся до посла Нечаєва з чіткими словами про розв’язану РФ війну проти України.

"Це Росія почала війну проти України в порушення міжнародного права. Не в (2022), а ще в 2014 році. І тільки Росія, тільки Росія повинна припинити цю війну", – сказав Кречмер у бік Нечаєва, якого натовп кілька разів освистав.

Саксонський прем'єр також визнав величезні радянські втрати, але нагадав, що остаточна перемога на сході належала не тільки росіянам.

"Серед них (радянської армії. – Ред.) було багато росіян, а також українців, білорусів і грузинів. Було б приємніше, доречніше, якби з нами були представники України, Грузії або Білорусі", – додав він.

Кречмер припустив, що вони відмовились приїхати через участь російського посла.

Минулого тижня Нечаєв без запрошення з'явився на меморіалі Зеєловських висот з охороною, російським вінком та білоруським колегою.

Тим часом в німецькому Бранденбурзі розгорівся скандал після того, як російський посол заявив про намір взяти участь в урочистостях, присвячених закінченню Другої світової війни, попри скасування запрошення.

Директор меморіалу Аксель Дреколь, повідомив, що якщо дипломат наважиться приїхати, то йому доведеться мати справу з поліцією.

РосіяНімеччинадипломатичні відносинискандал
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