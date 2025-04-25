Посол РФ в Германии пришел без приглашения на мероприятие, посвященное Второй мировой: его освистали

Посол России в Германии Сергей Нечаев снова пришел без приглашения на памятные мероприятия – на этот раз российский дипломат появился на торжествах в городе Торгау по случаю 80-летия со дня знаменитого рукопожатия американских и советских солдат на реке Эльбе 25 апреля 1945 года.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на dpa

Детали: Нечаев в окружении журналистов и горожан сказал, что "мы должны вспомнить павших солдат, потому этот день очень важен для нас".

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Незадолго до этого посол Украины Алексей Макеев призвал не допустить россиянина на мероприятие.

На вопрос, что он думает о том, что ему не рады, Нечаев ответил: "Я этого не чувствую, мне комфортно".

Посол пообщался с некоторыми из присутствующих, его лацкан украшала черно-оранжевая лента, которую россияне считают символом Второй мировой войны.

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Фото: посольство России в Германии

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер обратился к послу Нечаеву с четкими словами о развязанной РФ войне против Украины.

"Это Россия начала войну против Украины в нарушение международного права. Не в (2022), а еще в 2014 году. И только Россия, только Россия должна прекратить эту войну", – сказал Кречмер в сторону Нечаева, которого толпа несколько раз освистала.

Саксонский премьер также признал огромные советские потери, но напомнил, что окончательная победа на востоке принадлежала не только россиянам.

"Среди них (советской армии. – Ред.) было много россиян, а также украинцев, белорусов и грузин. Было бы приятнее, уместнее, если бы с нами были представители Украины, Грузии или Беларуси", – добавил он.

Кречмер предположил, что они отказались приехать из-за участия российского посла.

На прошлой неделе Нечаев без приглашения появился на мемориале Зееловских высот с охраной, российским венком и белорусским коллегой.

Между тем в немецком Бранденбурге разгорелся скандал после того, как российский посол заявил о намерении принять участие в торжествах, посвященных окончанию Второй мировой войны, несмотря на отмену приглашения.

Директор мемориала Аксель Дреколь сообщил, что если дипломат решится приехать, то ему придется иметь дело с полицией.