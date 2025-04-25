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Через російській обстріл Нікополя загинув чоловік, поранені три жінки

Євген КізіловП'ятниця, 25 квітня 2025, 21:32
Через російській обстріл Нікополя загинув чоловік, поранені три жінки
фото: Getty Images

У п'ятницю ввечері російські загарбники обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, внаслідок чого загинув мешканець райцентру.

Джерело: голова Дніпропетровщини Сергій Лисак у соцмережах

Деталі: За його словами, російська армія цілила по Нікопольщині дронами та артилерією. Дісталося райцентру, Червоногригорівській, Марганецькій, Покровській громадам.

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Постраждали три жінки та чоловік, понівечені підприємство, адмінбудівля, магазин, 3 приватні будинки, господарська споруда, авто, газогін.

Пізніше Лисак повідомив, що поранений у Нікополі 46-річний чоловік помер. До медзакладу його доставили у вкрай важкому стані. Лікарі боролися за його життя, але врятувати, на жаль, не змогли.

Дніпропетровська областьобстрілжертвиросійсько-українська війна
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