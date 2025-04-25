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Из-за российского обстрела Никополя погиб мужчина, ранены три женщины

Евгений КизиловПятница, 25 апреля 2025, 21:32
Из-за российского обстрела Никополя погиб мужчина, ранены три женщины
фото: Getty Images

В пятницу вечером российские захватчики обстреляли Никопольский район Днепропетровской области, в результате чего погиб житель райцентра.

Источник: глава Днепропетровщины Сергей Лысак в соцсетях

Детали: По его словам, российская армия целилась по Никопольщине дронами и артиллерией. Досталось райцентру, Червоногригорьевской, Марганецкой, Покровской общинам.

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Пострадали три женщины и мужчина, повреждены предприятие, админздание, магазин, 3 частных дома, хозяйственная постройка, авто, газопровод.

Позже Лысак сообщил, что раненый в Никополе 46-летний мужчина скончался. В медучреждение его доставили в крайне тяжелом состоянии. Врачи боролись за его жизнь, но спасти, к сожалению, не смогли.

Днепропетровская областьобстрелжертвыроссийско-украинская война
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