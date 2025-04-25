Трамп вимагає від України "невідкладного" підписання угоди про надра

Президент США Дональд Трамп зажадав від України якнайшвидшого підписання угоди про використання корисних копалин.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Трампа в соцмережі Truth Social

Деталі: Трамп заявив, що Україна на чолі з Володимиром Зеленським "не підписала остаточні документи щодо дуже важливої угоди з США про рідкісні землі".

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"Затримка становить щонайменше три тижні. Сподіваємося, що угода буде підписана НЕВІДКЛАДНО", – додав американський президент.

Раніше цього тижня, нагадаємо, після зустрічі премʼєра Дениса Шмигаля та міністра фінансів США Скотта Бессента стало відомо, що угода про економічне партнерство між Києвом і Вашингтоном ще не готова до підписання.

Принагідно Трамп сказав, що робота над "мирною угодою" між Росією та Україною "просувається гладко" і, на його думку, успіх "не за горами".

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Нагадаємо, 17 квітня Україна і США підписали меморандум про наміри щодо "завершення офіційної угоди про економічне партнерство та інвестиційний фонд відбудови".

Угода, згідно з меморандумом, передбачатиме створення Фонду інвестицій у відбудову України, причому робота над угодою не може спричиняти конфліктів для євроінтеграційного шляху України.

Деталі читайте в матеріалі: Швидкі мінерали. Про що домовилися Україна та США у новому меморандумі про надра.