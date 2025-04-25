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Трамп требует от Украины "безотлагательного" подписания соглашения о недрах

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПятница, 25 апреля 2025, 21:56
Трамп требует от Украины безотлагательного подписания соглашения о недрах
Трамп. Фото - getty images

Президент США Дональд Трамп потребовал от Украины скорейшего подписания соглашения об использовании полезных ископаемых.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Трампа в соцсети Truth Social

Детали: Трамп заявил, что Украина во главе с Владимиром Зеленским "не подписала окончательные документы по очень важному соглашению с США о редких землях".

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"Задержка составляет не менее трех недель. Надеемся, что соглашение будет подписано НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО", – добавил американский президент.

Ранее на этой неделе, напомним, после встречи премьера Дениса Шмыгаля и министра финансов США Скотта Бессента стало известно, что соглашение об экономическом партнерстве между Киевом и Вашингтоном еще не готово к подписанию.

Попутно Трамп сказал, что работа над "мирным соглашением" между Россией и Украиной "продвигается гладко" и, по его мнению, успех "не за горами".

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Напомним, 17 апреля Украина и США подписали меморандум о намерениях по "завершению официального соглашения об экономическом партнерстве и инвестиционном фонде восстановления".

Соглашение, согласно меморандуму, предусматривает создание Фонда инвестиций в восстановление Украины, причем работа над соглашением не может вызывать конфликтов для евроинтеграционного пути Украины.

Детали читайте в материале: Быстрые минералы. О чем договорились Украина и США в новом меморандуме о недрах.

ТрампСШАроссийско-украинская война
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