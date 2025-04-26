Російський БпЛА вдарив по девʼятиповерхівці в Камʼянському: є постраждалі, серед них дитина
Субота, 26 квітня 2025, 03:48
У Камʼянському Дніпропетровської області російський безпілотник вдарив по житловій девʼятиповерхівці. Внаслідок атаки постраждали троє людей, серед яких дитина.
Джерело: очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак
Пряма мова: "Ворожий безпілотник поцілив у житлову девʼятиповерхівку. Горять квартири. Попередньо, є 3 постраждалі. Серед них – дитина".
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Деталі: За слова очільника ОВА, на місці вже працюють екстрені служби. "Більше інформації зранку", – додав Лисак.