Российский БпЛА ударил по девятиэтажке в Каменском: есть пострадавшие, среди них ребенок

В Каменском Днепропетровской области российский беспилотник ударил по жилой девятиэтажке. В результате атаки пострадали три человека, среди которых ребенок.

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак

Прямая речь: "Вражеский беспилотник попал в жилую девятиэтажку. Горят квартиры. Предварительно, есть 3 пострадавших. Среди них – ребенок".

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Детали: По словам главы ОГА, на месте уже работают экстренные службы. "Больше информации утром", – добавил Лысак.