Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Российский БпЛА ударил по девятиэтажке в Каменском: есть пострадавшие, среди них ребенок

Иван ДьяконовСуббота, 26 апреля 2025, 03:48
Российский БпЛА ударил по девятиэтажке в Каменском: есть пострадавшие, среди них ребенок
Иллюстративное фото: "Суспільне"

В Каменском Днепропетровской области российский беспилотник ударил по жилой девятиэтажке. В результате атаки пострадали три человека, среди которых ребенок.

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак

Прямая речь: "Вражеский беспилотник попал в жилую девятиэтажку. Горят квартиры. Предварительно, есть 3 пострадавших. Среди них – ребенок".

Реклама:

Детали: По словам главы ОГА, на месте уже работают экстренные службы. "Больше информации утром", – добавил Лысак.

Днепропетровская областьбеспилотникижертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Трамп требует от Украины "безотлагательного" подписания соглашения о недрах
Зеленский: У Украины недостаточно оружия, чтобы вернуть Крым, но мир может давить на РФ
Зеленский может не успеть на прощание с Папой Римским, но Украина будет там представлена
Тактика защиты семьи: партия "ЕС" прокомментировала иск Марины Порошенко о разделе имущества
Дело на 17 миллиардов: Марина Порошенко через суд хочет поделить имущество с Петром Порошенко
Кличко объяснил свои слова об отказе от территорий как "временного решения"
Все новости...
Днепропетровская область
Из-за российского обстрела Никополя погиб мужчина, ранены три женщины
Россияне уничтожили в Павлограде базу медбатальона "Госпитальеры"
Россияне ударили по Павлограду: погибли 2 взрослых и ребенок, еще 14 человек ранены – ОВА
Последние новости
03:48
Российский БпЛА ударил по девятиэтажке в Каменском: есть пострадавшие, среди них ребенок
03:38
Украина получит 270 млн евро через ЕБРР на поддержку энергетики
03:12
США приватно согласились дать гарантии безопасности для войск "коалиции желающих" в Украине – СМИ
02:02
Кропивницкий подвергся очередной атаке дронов: прозвучало 10 взрывов
01:16
Между США и Украиной есть серьезные разногласия по условиям соглашения о прекращении войны – CNN
00:21
В приложении "Армия+" появился учебный курс о финансовой грамотности для военных
00:16
Президент Литвы назвал "бомбой замедленного действия" возможное признание Крыма за РФ
23:55
"Мои работы уютны: они приглашают, а не отталкивают". Разговор с художницей Анной Звягинцевой
23:48
Шмыгаль: Украина ожидает более $ 39 млрд бюджетной поддержки в этом году
23:24
Новости экономики 25 апреля: инфляционный отчет НБУ и раздел имущества Порошенко
Все новости...
Реклама:
Реклама: