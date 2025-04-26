Российский БпЛА ударил по девятиэтажке в Каменском: есть пострадавшие, среди них ребенок
Суббота, 26 апреля 2025, 03:48
В Каменском Днепропетровской области российский беспилотник ударил по жилой девятиэтажке. В результате атаки пострадали три человека, среди которых ребенок.
Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак
Прямая речь: "Вражеский беспилотник попал в жилую девятиэтажку. Горят квартиры. Предварительно, есть 3 пострадавших. Среди них – ребенок".
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Детали: По словам главы ОГА, на месте уже работают экстренные службы. "Больше информации утром", – добавил Лысак.