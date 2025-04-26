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У війні проти України РФ втратила ще 1110 військових – Генштаб

Іван Д'яконовСубота, 26 квітня 2025, 07:52
У війні проти України РФ втратила ще 1110 військових – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу російська армія втратила 1 110 солдатів та понад 200 одиниць озброєння і військової техніки окупантів.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 26.04.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 947 610 (+1 110) осіб;
  • танків – 10 711 (+8) од;
  • бойових броньованих машин – 22 320 (+5) од;
  • артилерійських систем – 26 965 (+70) од;
  • засобів ППО – 1 145 (+1) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 33 897 (+118) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 46 051 (+145) од;

Дані уточнюються.

втрати у війніГенштаб
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