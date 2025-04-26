В войне против Украины РФ потеряла еще 1110 военных – Генштаб
Суббота, 26 апреля 2025, 07:52
За минувшие сутки российская армия потеряла 1 110 солдат и более 200 единиц вооружения и военной техники оккупантов.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 26.04.25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 947 610 (+1 110) человек;
- танков – 10 711 (+8) ед;
- боевых бронированных машин – 22 320 (+5) ед;
- артиллерийских систем – 26 965 (+70) ед;
- средств ПВО – 1 145 (+1) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 33 897 (+118) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 46 051 (+145) ед;
Данные уточняются.