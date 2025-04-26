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Зеленський з дружиною прибули до Рима

Іванна Костіна, Роман ПетренкоСубота, 26 квітня 2025, 08:44
Зеленський з дружиною прибули до Рима
фото: ДМА

Президент Володимир Зеленський прибув до Рима, щоб взяти участь у церемонії прощання з Папою Римським Франциском, який помер 21 квітня.

Джерело: речник президента Сергій Никифоров, "Європейська правда"

Деталі: Президент буде присутній на церемонії прощання разом з першою леді та членами делегації.

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"Президент України прибув до Рима. Володимир Зеленський, перша леді Олена Зеленська та українська делегація візьмуть участь у церемонії прощання із Папою Римським Франциском", – повідомив Никифоров.

Напередодні Зеленський наголошував, що для України важливо бути присутньою на церемонії прощання з Папою Римським, але він особисто може не встигнути через військові зустрічі.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що хотів би мати можливість поговорити з президентом США Дональдом Трампом на полях прощання з Папою Римським у суботу.

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Сам Трамп теж не виключив, що може зустрітись із Зеленським у Ватикані.

ЗеленськийПапа РимськийВатикан
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