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Зеленский с женой прибыли в Рим

Иванна Костина, Роман ПетренкоСуббота, 26 апреля 2025, 08:44
Зеленский с женой прибыли в Рим
фото: ДМА

Президент Владимир Зеленский прибыл в Рим, чтобы принять участие в церемонии прощания с Папой Римским Франциском, который умер 21 апреля.

Источник: пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, "Европейская правда"

Детали: Президент будет присутствовать на церемонии прощания вместе с первой леди и членами делегации.

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"Президент Украины прибыл в Рим. Владимир Зеленский, первая леди Елена Зеленская и украинская делегация примут участие в церемонии прощания с Папой Римским Франциском", – сообщил Никифоров.

Накануне Зеленский отмечал, что для Украины важно присутствовать на церемонии прощания с Папой Римским, но он лично может не успеть из-за военных встреч.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что хотел бы иметь возможность поговорить с президентом США Дональдом Трампом на полях прощания с Папой Римским в субботу.

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Сам Трамп тоже не исключил, что может встретиться с Зеленским в Ватикане.

ЗеленскийПапа РимскийВатикан
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