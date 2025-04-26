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Зеленський поспілкувався з Трампом у Римі

Роман ПетренкоСубота, 26 квітня 2025, 11:05
Зеленський поспілкувався з Трампом у Римі
Зеленський і Трамп. ілюстративне Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський зустрічається з американським колегою Дональдом Трампом під час візиту до Рима.

Джерело: речник президента Сергій Никифоров

Деталі: Наразі немає подробиць зустрічі лідерів держав, але відомо, що вони обоє прибули до Рима, щоб взяти участь у церемонії прощання з Папою Римським Франциском, який помер 21 квітня.

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Оновлено: Згодом стало відомо, що зустріч завершилася.

Президенти вже прибули на церемонію прощання з Папою.

ЗеленськийТрамп
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