Зеленський поспілкувався з Трампом у Римі
Субота, 26 квітня 2025, 11:05
Президент Володимир Зеленський зустрічається з американським колегою Дональдом Трампом під час візиту до Рима.
Джерело: речник президента Сергій Никифоров
Деталі: Наразі немає подробиць зустрічі лідерів держав, але відомо, що вони обоє прибули до Рима, щоб взяти участь у церемонії прощання з Папою Римським Франциском, який помер 21 квітня.
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Оновлено: Згодом стало відомо, що зустріч завершилася.
Президенти вже прибули на церемонію прощання з Папою.