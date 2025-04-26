Зеленский пообщался с Трампом в Риме

Президент Владимир Зеленский встречается с американским коллегой Дональдом Трампом во время визита в Рим.

Источник: пресс-секретарь президента Сергей Никифоров

Детали: Пока нет подробностей встречи лидеров государств, но известно, что они оба прибыли в Рим, чтобы принять участие в церемонии прощания с Папой Римским Франциском, который умер 21 апреля.

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Обновлено: Впоследствии стало известно, что встреча завершилась.

Президенты уже прибыли на церемонию прощания с Папой.