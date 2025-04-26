У Білому домі назвали "дуже продуктивною" коротку зустріч Трампа і Зеленського

Президент США Дональд Трамп і український лідер Володимир Зеленський провели "дуже продуктивну" зустріч у суботу в Римі.

Джерело: представник Білого дому, "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: У Зеленського підтвердили, що зустріч з Трампом відбулася, але не надали жодних подробиць. За даними ОП, зустріч тривала 15 хвилин.

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Зустріч, яка стала першою після лютої сварки в Овальному кабінеті у Вашингтоні в лютому, відбулася в критичний момент у переговорах, спрямованих на припинення бойових дій між Україною та Росією.

"Президент Трамп і президент Зеленський зустрілися сьогодні наодинці і провели дуже продуктивну дискусію. Більш детальна інформація про зустріч з'явиться згодом", – сказав Стівен Чунг, директор з комунікацій Білого дому.

Трамп, який вимагає від обох сторін домовитися про припинення вогню, заявив у п'ятницю, що відбулися продуктивні переговори між його посланцем і російським керівництвом, і закликав до зустрічі на вищому рівні між Києвом і Москвою для укладення угоди.

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Раніше ЗМІ повідомили, що адміністрація Трампа передала Україні в Парижі односторінковий документ, який подали як "остаточну пропозицію" щодо мирного врегулювання. Серед іншого, США готові визнати контроль Росії над українським Кримом та послабити санкції проти Москви.

Президент Володимир Зеленський 24 квітня заявив, що США запропонували свою стратегію щодо територій України під час перемовин у Лондоні, однак, за його словами, після пропозиції Сполучених Штатів "з'явився інший папір".

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