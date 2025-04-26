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В Белом доме назвали "очень продуктивной" короткую встречу Трампа и Зеленского

Иванна Костина, Роман ПетренкоСуббота, 26 апреля 2025, 12:58
В Белом доме назвали очень продуктивной короткую встречу Трампа и Зеленского
фото: советник оп сергей лещенко

Президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский провели "очень продуктивную" встречу в субботу в Риме.

Источник: представитель Белого дома, "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: У Зеленского подтвердили, что встреча с Трампом состоялась, но не предоставили никаких подробностей. По данным ОП, встреча длилась 15 минут.

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Встреча, которая стала первой после яростной ссоры в Овальном кабинете в Вашингтоне в феврале, состоялась в критический момент в переговорах, направленных на прекращение боевых действий между Украиной и Россией.

"Президент Трамп и президент Зеленский встретились сегодня наедине и провели очень продуктивную дискуссию. Более подробная информация о встрече появится позже", – сказал Стивен Чунг, директор по коммуникациям Белого дома.

Трамп, который требует от обеих сторон договориться о прекращении огня, заявил в пятницу, что состоялись продуктивные переговоры между его посланником и российским руководством, и призвал к встрече на высшем уровне между Киевом и Москвой для заключения соглашения.

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Ранее СМИ сообщили, что администрация Трампа передала Украине в Париже одностраничный документ, который подали как "окончательное предложение" по мирному урегулированию. Среди прочего, США готовы признать контроль России над украинским Крымом и ослабить санкции против Москвы.

Президент Владимир Зеленский 24 апреля заявил, что США предложили свою стратегию по территориям Украины во время переговоров в Лондоне, однако, по его словам, после предложения Соединенных Штатов "появилась другая бумага".

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ЗеленскийТрамп
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