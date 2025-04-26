Главе Кремля Владимиру Путину 26 апреля отчитались, что "освобожден от ВСУ" последний населенный пункт в Курской области Горналь.

Источник: встреча Путина и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова

Детали: Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Герасимов доложил Путину "о завершении операции по освобождению Курской области от украинских неонацистов".

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Прямая речь Путина: "Полный разгром противника в курском приграничье приближает разгром неонацистского режима".

Детали: По данным Генштаба по состоянию на утро 26 апреля ВСУ контролируют существенную часть территории России

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