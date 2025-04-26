Росіяни вдарили по Костянтинівці й Покровському району: 3 загиблих, 8 поранених

На Донеччині внаслідок ворожих атак у суботу загинуло троє цивільних, ще 8 дістали поранень.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Дослівно: "26 квітня 2025 року, об 11:35, окупанти скинули 3 авіабомби на Костянтинівку. Засоби ураження поцілили по приватному сектору. Тілесні ушкодження, несумісні з життям, дістав 41-річний цивільний. Отримали мінно-вибухову травму, осколкові поранення, перелом ребер та рвані рани жінка 60 років та 50-річний місцевий житель.

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Вже о 12:18 населений пункт знову опинився під прицілом військ держави-агресора. Загинув 45-річний містянин. Крім того, поранено подружню пару віком 52 й 56 років і громадянина 56 років. У постраждалих діагностовано мінно-вибухові травми й осколкові поранення".

Деталі: У прокуратурі уточнили, що ворог обстріляв Костянтинівку "ФАБ-250" з УМПК.

Також окупанти атакували Покровський район, завдавши удару поблизу села Новоекономічне. Внаслідок обстрілу загинув 55-річний чоловік. Також дістали тілесні ушкодження водій легкової автівки та двоє пасажирів. Потерпілим віком від 40 до 64 років, які зазнали контузій і осколкових поранень, надано медичну допомогу. Тип озброєння встановлюється.