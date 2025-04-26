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Россияне ударили по Константиновке и Покровскому району: 3 погибших, 8 раненых

Катерина ТищенкоСуббота, 26 апреля 2025, 16:32
Россияне ударили по Константиновке и Покровскому району: 3 погибших, 8 раненых
последствия обстрелов Донетчины 26 апреля, фото ОВА

В Донецкой области в результате вражеских атак в субботу погибли трое гражданских, еще 8 получили ранения.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Дословно: "26 апреля 2025 года, в 11:35, оккупанты сбросили 3 авиабомбы на Константиновку. Средства поражения попали по частному сектору. Телесные повреждения, несовместимые с жизнью, получил 41-летний гражданский. Получили минно-взрывную травму, осколочные ранения, перелом ребер и рваные раны женщина 60 лет и 50-летний местный житель.

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Уже в 12:18 населенный пункт снова оказался под прицелом войск государства-агрессора. Погиб 45-летний горожанин. Кроме того, ранены супружеская пара в возрасте 52 и 56 лет и гражданин 56 лет. У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы и осколочные ранения".

Детали: В прокуратуре уточнили, что враг обстрелял Константиновку "ФАБ-250" с УМПК.

Также оккупанты атаковали Покровский район, нанеся удар вблизи села Новоэкономичное. В результате обстрела погиб 55-летний мужчина. Также получили телесные повреждения водитель легкового автомобиля и двое пассажиров. Пострадавшим в возрасте от 40 до 64 лет, которые получили контузии и осколочные ранения, оказана медицинская помощь. Тип вооружения устанавливается.

Донецкая областьвойна
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